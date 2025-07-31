«Во благо Родины служу, пою, живу»

Примечательно, что участниками «Воспетых островов» у нас были и офицеры: майор Сергей Морев (творческий псевдоним БатяДед), подполковник из Белоруссии Николай Анисимов, подполковник пограничной службы Исмаил Юлдашев и другие. А сегодня к ним присоединяется сын боевого офицера полковник запаса ВВС России Александр Мордовин из Москвы с песней «Остров Сахалин».

О себе Александр сообщает, что он связист, более 30 лет прослужил Отечеству в рядах Вооруж¸нных Сил. Ветеран боевых действий в Афганистане. Военную службу проходил в восьми регионах России, и она отмечена государственными, ведомственными и общественными наградами.

Что касается музыки, то ею Александр увлеч¸н с детства. Получив образование по классу фортепиано и шестиструнной гитары, занимался в джазовой студии. Стал сочинять песни лирического и военно-патриотического звучания (последние вошли в несколько военных сборников). У Мордовина три сольных диска, есть у него и авторские инструментальные пьесы.

Известный бард афганской песни Михаил Михайлов так написал в аннотации к одному из его сольных альбомов: «Александр Мордовин одинаково хорошо чувствует себя в форме полковника и в смокинге с бабочкой. Он интересен и за роялем, и когда в руках заветная шестиструнная гитара, и в роли солиста оркестра или вокально-инструментальной группы». Другой сослуживец так отозвался о творчестве Мордовина: «В этих альбомах вс¸ настоящее. Как Сашкина душа».

Творчество полковника в запасе отмечено многими дипломами. Он – лауреат международных военно-патриотических фестивалей, лауреат премии конкурса на лучшее произведение литературы и искусства о деятельности органов ФСБ России в номинации «Музыкальное искусство», отмечен как композитор, поэт и автор концертных программ.

– В Московском центральном Доме работников искусства я отвечаю за организацию и проведение художествен­но-пуб­ли­цис­тических программ военно-патриотического направления, – сообщает он о себе в социальных сетях. – Являюсь автором программ «Честь имею», «Офицерское собрание представляет», «Поговорим о разном», «Офицерский романс», «Ради блага России» и других, с которыми выступаю в регионах страны.

У Александра Мордовина (творческий псевдоним Маркуша) около тр¸х десятков песен о российских регионах и городах его судьбы. В их числе – композиции о Приморье, Камчатке и Сахалине.

Людмила Степанец.