Во Владивостоке будут судить заочно крабового короля Олега Кана. Обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура и направила в суд. Миллиардеру вменяют организацию преступного сообщества и уход от уплаты налогов.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА