Во Владивостоке на улице Карьерной минувшей ночью сгорели два складских помещения площадью около 2 тыс кв.м. По сообщению прокуратуры, в зданиях хранились продукты питания, оборудование и строительные материалы. По предварительной информации, на складах отсутствовала противопожарная сигнализация.

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