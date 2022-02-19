    Во всероссийском конкурсе «Новая Звезда — 2022» Сахалин будет представлять Ульяна Чернецова

    Фото: Instagram @ulyanami_official
    Телеканал НТК «ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации приступил к съёмкам Всероссийского конкурса «Новая Звезда — 2022». «Новая Звезда» — это масштабное музыкальное состязание, красочное шоу,  в котором принимают участие представители 85 субъектов страны.

    Главная цель проекта «Новая Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны, и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие каждого из регионов России, в частности Сахалинской области!
    На этом проекте Сахалинскую область представляет Ульяна Чернецова. Начиная с первого эфира программы, телезрители путём СМС- голосования смогут поддерживать представителей своих регионов в случае, если они не прошли в финал, по мнению членов жюри.
    Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 9 апреля 2022 года.
    Более подробную информацию о датах проведения голосования можно узнать на сайте телеканала: https://rn.tvzvezda.ru/newstar/2022/

    СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА