Во всероссийском конкурсе «Новая Звезда — 2022» Сахалин будет представлять Ульяна Чернецова

Телеканал НТК «ЗВЕЗДА» при поддержке Министерства обороны Российской Федерации приступил к съёмкам Всероссийского конкурса «Новая Звезда — 2022». «Новая Звезда» — это масштабное музыкальное состязание, красочное шоу, в котором принимают участие представители 85 субъектов страны.

Главная цель проекта «Новая Звезда» — найти и показать миру самых талантливых и ярких вокалистов из разных частей нашей страны, и вместе с тем отразить всю красоту и многообразие каждого из регионов России, в частности Сахалинской области!

На этом проекте Сахалинскую область представляет Ульяна Чернецова. Начиная с первого эфира программы, телезрители путём СМС- голосования смогут поддерживать представителей своих регионов в случае, если они не прошли в финал, по мнению членов жюри.

Эфиры и голосования будут проходить еженедельно с 9 апреля 2022 года.