Понедельник, 30 марта, 2026
Домой НОВОСТИ

Во вторник, 31 марта, встречусь с жителями Долинского района

Встреча начнется в 14:30 в Детской школе искусств по адресу: улица Октябрьская, 2.

Перед этим, с 13:30 до 14:30, личный прием граждан там же проведут руководители региональных органов исполнительной власти, районной администрации, а также военный комиссар Сахалинской области.

Также во время рабочей поездки планирую проинспектировать объекты благоустройства, посетить местные производства и проверить, как в районе содержат жилой фонд и улично-дорожную сеть.

Свои вопросы и предложения оставляйте в чат-боте для обратной связи https://max.ru/sakhalin_gubernator_bot

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ