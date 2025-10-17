Во второй день первенства России по прыжкам на лыжах с трамплина среди юниоров и юниорок сахалинцы завоевали одну золотую и две серебряные медали

Вчера в Южно-Сахалинске прошли командные соревнования HS 50-84. У юношей 15 – 19 лет борьбу за право подняться на подиум вели семь команд, у девушек — четыре.

В мини-спортивную дружину входило два человека. Каждый участник должен был совершить по три зачетных прыжка. Судейская коллегия оценивала в баллах не только дальность полета, но и его техническое исполнение. Затем очки двух участников команды складывались и побеждал тот дуэт, который в трех зачетных попытках набирал наибольшее количество очков.

Лидерство после первой серии у юниорок захватила первая команда Сахалинской области. Диана Ермоленко совершила прыжок на 72 м, судьи оценили ее мастерство в 104,9 балла. Вторая участница островного дуэта Полина Пак приземлилась на отметке 78,5 м и пополнила копилку команды 121,7 очками. Сумма 226,6 очка — серьезная заявка на победу в соревнованиях.

Дуэт Анастасия Калинина — Кира Фендрикова, представлявшие вторую команду Сахалинской области, набрав после первой попытки 188,2 очка, занимали вторую строчку в промежуточном протоколе. Замыкали тройку претендентов на медали командных соревнований юниорки из Нижегородской области Вероника Павлова и Анастасия Фролова — 184,2 балла.

Дуэт Диана Ермоленко — Полина Пак во второй и в третьей серии прыжков не оставили соперникам ни малейшего шанса на золотые медали. Набрав в сумме 658,3 балла, островитянки праздновали победу.

Борьба за серебряные медали разгорелась нешуточная. Во второй зачетной серии мини-дружина Нижегородской области набирает 194,4 очка. Сахалин-2 — 193,3. Однако по сумме двух попыток островитянки опережают соперниц на 2,9 очка. Чтобы сохранить за собой второе место, Анастасии Калининой и Кире Фендриковой нельзя было проигрывать Веронике Павловой и Анастасии Фроловой в заключительной серии. И с данной задачей наши девушки справились. Набрав за оба прыжка 183 очка, они смогли сохранить вторую сточку в итоговом протоколе соревнований. Заключительные два полета соперниц из Нижегородской области судейская коллегия оценила также в 183 очка.

По окончанию соревнований двукратная победительница первенства Полина Пак поделилась с корреспондентом:

— Сегодня конкуренция в командных соревнованиях была очень серьезной. Все дуэты боролись за право попасть на пьедестал. Очень приятно видеть на подиуме две островных команды. Мой тренер остался доволен моим выступлением на этом первенстве. Самое главное, что у нас был командных дух, который помог показать настоящий сахалинский характер. Не за горами зимний сезон, и надо готовиться к этим стартам.

У юношей главными претендентами на победу в командных соревнованиях считался дуэт из Свердловской области в составе Арсения Недопекина и Игнатия Мухина. Прогнозам специалистов суждено было сбыться. Юноши показали отличную стабильность в прыжках. Арсений дважды приземлился на отметке 71,5 м и один раз на 71 м. Его товарищ по команде Игнатий в первой попытке покорил 76 м, а затем два раза 78 м. Общая сумма баллов победителей первенства — 709,8.

Команда Сахалин-1 в составе Никита Беленок — Дмитрий Серёгин после первой серии прыжков закрепилась на втором месте, набрав 214,2 очка. Замыкали тройку со 203,4 баллами юноши команды Санкт-Петербург-2. Неожиданно слабо в первой попытке выступил дуэт из Санк-Петербурга-1. Два Даниила — Антонов и Быстров — набрали 200,3 очка и занимали шестое место. Во второй и третьей зачетных сериях прыжков первая команда из города на Неве, что называется, распрыгалась, поймала спортивный кураж и показала вторые результаты. Однако в итоге юноши уступили первой островной команде 0,4 балла и заняли третье место.

Впервые на соревнованиях столь высокого уровня выступает воспитанник углегорской школы прыжков на лыжах Тимофей Ходосов. В спортивную секцию Тимофей пришел, когда ему было 9 лет. За пять лет регулярных тренировок он становился победителем областных соревнований и неоднократным призером. На Всероссийских соревнованиях в Нижнем Тагиле в этом году юноша замкнул десятку лучших. На своем дебютном первенстве России Тимофей Ходосов, как он считает, выступил скромно. Главное — приобрел бесценный опыт спортивной борьбы с сильнейшими прыгунами страны. А еще впервые в своей жизни начинал прыжок с 12-й лавки. Ранее он это делал только с двадцатой.

Сегодня заключительный день первенства. Спортсмены на трамплинном комплексе «Высота» разыграют награды в смешанных командных соревнованиях. В составе команды будут две юниорки и два юниора. Начала соревнований в 11.30.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.

