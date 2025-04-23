Во Взморье от берега и до самого горизонта один только лед!

На морском побережье у села Взморье Долинского района местные жители наблюдают обширное ледовое поле. Оно образовалось довольно быстро и для многих стало неожиданностью. Не вернулась ли зима, и не ждать ли похолодания?

Ситуацию прокомментировала океанолог отдела морских прогнозов и аэрометодов регионального управления гидрометеослужбы Марина Бобрецова:

– Ничего необычного, тем более аномального в появлении этого ледового поля нет. По спутниковым снимкам видно, как развивалась ситуация. 18 апреля как раз на траверзе Взморья, примерно в 30 -50 км от берега располагался небольшой массив льда. Всю неделю ветер был преимущественно восточный, он и подогнал лёд к суше. До 22 апреля на снимках в этом месте всё покрыто облачностью, а на фото от 22 апреля сквозь облака уже можно разглядеть лёд. Он выглядит как язык от самого берега, вытянутый примерно на 50 – 70 км, шириной 20 – 30 км.

В ближайшие три дня сильных отжимных ветров у Взморья не ожидается, температура воздуха будет невысокая, до плюс 5°. Поэтому, скорее всего, в эти дни лёд будет понемногу дрейфовать вдоль побережья на юг по течению, постепенно разрушаясь.

Остатки льда в заливе Терпения могут наблюдаться чуть ли не до июня. Просто побережье очищается раньше, а мористее лёд разрушается дольше.

Может ли повлиять такое ледовое поле на погоду? Конечно нет, считает Марина Бобрецова, слишком мала его площадь. На погоду влияет все Охотское море целиком. Хотя температура воды локально в этом месте может временно понизиться. Кстати, в Стародубском, по свежим данным, в морском прибрежье вода прогрелась до плюс 1,8°, значит во Взморье она немного холоднее.

На взгляд Марины Бобрецовой, аномалия заключается в другом: нынешний зимний период в плане ледовой обстановки в Охотском море выдался очень мягким. В последний раз так мало льдов было в сезоне 2014 – 2015 годов. Возможно, действует 10-летний цикл.

Семён РЕЧКИН.

Фото, предоставленные Мариной Бобрецовой, океанолог отдела морских прогнозов.

Во Взморье лëд подогнало. Видео ТГ-канала ЧП САХАЛИН: https://t.me/chpsakhalin/36131