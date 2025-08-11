«Вода России»: волонтёры навели порядок на Анивском пляже

Жаркие летние дни собирают на берегах водоёмов огромное количество сахалинцев. В поиске прохлады островитяне массово выезжают к озёрам и к морю, и некоторые пляжи по плотности отдыхающих уже можно сравнить с популярными курортами Чёрного моря. К сожалению, у популярности есть и оборотная сторона – нередко после отъезда туристов на берегу остаётся мусор.

В один из летних дней для борьбы с этой проблемой на побережье Анивского залива выдвинулись нефтяники – работники АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочернего общества «Роснефти». Волонтё­ры проекта «Сахалин-1» наводят порядок в районе села Песчанское третий год, так что, можно сказать, эта территория уже стала для них подшефной. Большая уборка прошла под эгидой Всероссийской экологической акции «Вода России».

Примерно за два часа работы 50 человек очистили участок береговой полосы длиной около трёх километров, собрав более четырёх кубометров различного мусора. Казалось бы, немало. Но волонтёры отмечают положительную тенденцию.

– Каждый год мусора становится всё меньше. Это значит, что своими действиями мы показываем правильный пример, и люди становятся более внимательными к охране природы, – прокомментировала координатор экологической акции Надежда Стенина, начальник отдела по экологическим вопросам АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф».

Жаркая погода не помешала волонтёрам не только очистить побережье, но и тщательно отсортировать мусор для дальнейшей переработки и утилизации. Всё собранное распределялось на несколько категорий в зависимости от материала изготовления. Результат – 278 кг старых покрышек, морских кранцев и других резиновых отходов, 50 кг металла, 38 кг стекла и 9 кг пластика было сдано на переработку как вторсырьё. В сумме это составляет почти две трети от всего собранного мусора! Это та часть, которая не попадёт на свалку, а продолжит приносить пользу в виде тротуарных плиток, резиновых покрытий и других полезных вещей.

– Сортировка мусора – важная часть нашей экологической акции, ведь благодаря ей мы не только очищаем место отдыха, но и возвращаем значительную часть важных ресурсов в экономический оборот, без захоронения их на земле нашего острова, – добавила Надежда Стенина.

После завершения большой уборки весь мусор, аккуратно упакованный в мешки и помеченный в зависимости от его вида, был вывезен на дальнейшую утилизацию.

Антон БЕРМИШЕВ.

Фото автора.