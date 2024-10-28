Водитель автобуса по маршруту Оха – Ноглики при обгоне не справился с управлением на заснеженной дороге

Автобус съехал с проезжей части, упав на бок. В аварии никто не пострадал.

Пассажиры выбрались из салона через аварийное окно. Сложной оказалась эвакуация пожилой женщины, которая не смогла самостоятельно выбраться из салона. До Ноглик пассажиры добирались на попутках и на другом автобусе, который пустили из Охи.

Перевернувшийся автобус вытащили из кювета и поставили на колёса при помощи КамАЗа.

Следственный отдел возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП. Следствие оценит действия ответственных за безопасность пассажирской перевозки и эксплуатацию общественного транспорта.