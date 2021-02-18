Водитель грейдера, на поиски которого в Смирныховском районе были брошены все силы, сегодня вышел на связь. Живым и здоровым.

– Сейчас важно как можно скорее добраться до человека и убедиться, что у него нет переохлаждения, оказать всю необходимую медицинскую помощь, – сообщил первые подробности губернатор Валерий Лимаренко.

Все двое суток 39-летний мужчина находился в кабине грейдера, который замело со всех сторон.

Сейчас к попавшему в плен водителю со стороны месторождения Окружное пробивается техника: бульдозер, грейдер и погрузчик. Примерное расстояние – около 10 километров.

Спасатели уже на подходе. В составе группы есть медик.