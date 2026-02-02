Водолазы-браконьеры почти год «чистили» залив Анива от трепанга и морского гребешка

Прокуратура Сахалинской области утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жителей Сахалинской области. Они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

По версии следствия, с июня 2023 года по апрель 2024-го обвиняемые, используя надувные лодки и водолазное снаряжение, незаконно добыли на особо охраняемой природной территории – акватории залива Анива Корсаковского района Сахалинской области – более 21 тыс. экземпляров трепанга дальневосточного и около 1 тыс. морских гребешков.

Размер ущер­ба превысил 30 млн руб­лей.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в Корсаковский горсуд.