Понедельник, 2 февраля, 2026
Домой Лента событий

Водолазы-браконьеры почти год «чистили» залив Анива от трепанга и морского гребешка

Прокуратура Сахалинской области утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении девяти жителей Сахалинской области. Они обвиняются по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов).

По версии следствия, с июня 2023 года по апрель 2024-го обвиняемые, используя надувные лодки и водолазное снаряжение, незаконно добыли на особо охраняемой природной территории – акватории залива Анива Корсаковского района Сахалинской области – более 21 тыс. экземпляров трепанга дальневосточного и около 1 тыс. морских гребешков.

Размер ущер­ба превысил 30 млн руб­лей.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест, сообщила пресс-служба ведомства.

Уголовное дело направлено в Корсаковский горсуд.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2026 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ