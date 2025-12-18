Водолазы начали подготовку к утилизации судна, с незапамятных времён лежащего на дне бухты Лососей в Корсаковском районе

Это будет уже седьмое по счёту плавсредство, которое достают из моря в нынешнем году.

Очистка акватории бухты идёт с опережением графика, поскольку в течение 2025 года планировалось достать из воды пять ржавеющих судов. Но подрядная организация решила не сбавлять темпов, и в начале зимы её специалисты вытащили на берег остатки другого «утопленника», в счёт 2026 года. Его стали разрезать на куски чтобы сдать в металлолом, а водолазы тем временем взялись за другое плавсредство.

Как рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев, в нынешнем году на островах удалили 11 объектов затонувшего имущества. До конца 2030-го года планируется поднять ещё 24 объекта. Работы ведутся по федеральному проекту «Генеральная уборка», который входит в состав президентского нацпроекта «Экологическое благополучие».

Сергей РЯБОВ.

Фото предоставлено министерством транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.