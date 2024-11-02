Водородные БелАЗы покатят по острову. Сахалинская область и Белоруссия расширяют сотрудничество

Глава островного региона Валерий Лимаренко в последние дни октября посетил самого западного союзника России – Республику Беларусь, где встретился с руководителем государства Александром Лукашенко и членами его правительства, побывал на Белорусской атомной электростанции, крупном автозаводе, производящим карьерные самосвалы и обсудил сотрудничество в цифровом развитии с профильным министром.

Президент выписал благодарность

Белоруссия приняла Валерия Лимаренко на самом высшем уровне: руководителя островной области встретил Александр Лукашенко. 15 октября президент республики отдельным распоряжением объявил благодарность главе региона за строительство Белорусской атомной электростанции.

На этом энергетическом объекте Валерий Лимаренко успел побывать до встречи с союзным президентом. К АЭС глава Сахалинской области имеет прямое отношение: именно он подписывал генеральный контракт на сооружение АЭС со стороны генерального подрядчика. И основная часть строительных работ на электростанции выполнена в то время, когда Лимаренко возглавлял компанию «Атомстройэкспорт». Сегодня атомная станция работает в государственном производственном объединении «Белэнерго», производит 32 % электроэнергии этого холдинга.

Руководитель Сахалина и Курил объехал энергообъект, осмотрел пульт управления энергоблоком № 1, поговорил с энергетиками и оставил запись в Книге почетных гостей предприятия.

«Больше, чем наш человек!»

На встрече Александр Лукашенко отдельно благодарил главу Сахалинской области за укрепление межгосударственного сотрудничества.

– Вы больше, чем наш человек, – сказал президент Белоруссии. – Вклад дальневосточных регионов в копилку торговли Беларуси и России составляет примерно 350 миллионов долларов. На такое расстояние это приличные объемы. Но, с учетом наших возможностей, этого мало. Думаю, в результате вашей работы в Беларуси и переговоров, которые здесь состоятся, мы выйдем на более серьезное сотрудничество.

Одной из импортных позиций в белорусской торговле с Россией являются автотранспорт. За последние годы только островной регион купил у предприятий республики около 900 единиц сельскохозяйственной и коммунальной техники и пассажирских автобусов. Валерий Лимаренко отметил, что при газификации региона областное правительство вместе с «Газпромом» переводит транспорт на газомоторное топливо, строит для этого стационарные и передвижные заправочные станции, работающие с «голубым топливом». Губернатор добавил: регион готовит отдельное соглашение с белорусской компанией «Амкодор» о производстве для области коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе.

– «Амкодор» производит технику на дизельном топливе. Мы предложили расширить линейку и выпускать технику также в газовом исполнении. Пилотные модели появятся во втором квартале 2025 года, – раскрыл детали заказа губернатор.

По угольным карьерам на водороде

Сотрудничество – состоявшееся и перспективное – Сахалина и Белоруссии не ограничивается газовой пассажирской и коммунальной техникой. «Восточная горнорудная компания» использует БелАЗы на угольных месторождениях Углегорского района. Сейчас в парке предприятия больше 150 карьерных гигантов белорусского производства. В ближайших планах – обновление автопарка с переводом техники на водородное топливо.

Во время поездки Валерий Лимаренко посетил предприятие, производящее огромные грузовики – «Белорусский автомобильный завод». По цехам автогиганта глава региона ходил в компании гендиректора БелАЗа Сергея Лесина.

– Мы намерены развивать совместную работу, – обозначил планы Валерий Лимаренко. – Предлагаем переходить на использование водородных технологий. На Сахалине уже открыт первый в России водородный полигон, есть опытные модели «Газели» и «Урала» на водородных элементах. Хотим, чтобы и тяжелая техника угольных месторождений работала на водороде.

К работе по переводу грузовиков на водород приступили Московский физико-технический институт (МФТИ), АО «Русатом Оверсиз» (РАОС) и ОАО «БЕЛАЗ». На первом этапе будет создан пилотный образец самосвала «Н2-БЕЛАЗ-ГИБРИД» и заправочная станция для него. Машину и станцию испытают на Сахалине. Затем на острове будет построена промышленная инфраструктура для производства водородного топлива, а Белоруссия запустит карьерные самосвалы на водороде в серию.

Программисты переедут на Курилы

Глава области во время визита в Белоруссию обсудил c министром связи и информатизации Константином Шульганом сотрудничество в цифровом развитии. В этой сфере разговор тоже получается содержательным: 600 компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения, получили в Белоруссии льготный налогово-правовой режим за счет включения в проект «Парк высоких технологий». Островной регион, взявший компанию «Сбер» в партнеры по цифровой трансформации, может предложить союзникам регистрацию ИТ-компаний на Курильских островах, где действует режим, выгодный для бизнеса.

– Цифровизация делает доступными медицинские услуги, облегчает быт людей с ограниченными возможностями, повышает эффективность социальных служб, – отметил Валерий Лимаренко. – Безусловно, нам есть чему поучиться у белорусских коллег, которые достигли успехов в сфере цифрового государственного управления. Мы готовы обмениваться опытом, развивать совместные проекты.

В итоге Республика Беларусь и Сахалинская область (в лице министерства цифрового и технологического развития) подписали меморандум о сотрудничестве в развитии цифровой индустрии. И наметали соглашение о взаимодействии кампуса СахалинТех с Белорусской академией наук в биотехнологиях, материаловедении и искусственном интеллекте.

Сергей Макаров.