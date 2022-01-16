Водоснабжение села Горнозаводск восстановлено

14 января 2022 года вечером в Горнозаводске произошла внеплановая остановка водозабора. Произошёл сбой работы оборудования водоочистки. Так техника отреагировала на неоднократные включения и отключения электроэнергии на линии электропередачи Невельск-Холмск.

Для устранения неполадок и настройки оборудования потребовалось время. Водоснабжение было восстановлено в 6 часов утра следующего дня.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства,

контракт на реконструкцию водозабора заключён в конце 2020 года. Ход работ ведётся согласно графику, окончание работ до 1 августа 2022 года.