В первый день каникул комсомольцы и пионеры седьмых классов Александровской школы № 17 им. Чехова совместно с учителями совершили большой военизированный поход по маршруту Александровск – Арково – Александровск.
В 5 часов 30 минут пионеры и комсомольцы, надев противогазы, отправились в путь, который пролегал по сильно пересечённой местности и бездорожью. Через три часа отряд прибыл на место. Переночевав в Арковской школе, участники перехода отправились обратно и к 11 часам были в своей школе.
В этот день 80 лет назад
- Войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели главным городом Словакии – Братиславой. Затем преодолели горы Малые Карпаты и заняли 4 населённых пункта.
- В течение 4 апреля в полосе Карпат, юго-западнее города Новы Тарг, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими войсками, заняли более 60 населённых пунктов.
- Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-восточнее и южнее Вены, с боем заняли город Баден и более 300 других населённых пунктов.
- В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.
- За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и самоходных орудий, сбито 29 немецких самолётов.
Тыл – фронту
- Комсомольско-молодёжное звено Евдокии Зорько из сельхозартели «Советский Сахалин» в прошлом году хорошо организовало уход за посевами и получило весомый урожай – 101 центнер картофеля и 230 центнеров капусты с гектара. Звено полностью закончило подготовку к весеннему севу в парниках, завершает вывоз навоза на поля.
- На нефтепромысле Катангли образцы самоотверженного труда показывает комплексно-пусковая бригада тов. Вырщикова. По графику коллектив должен был пустить в эксплуатацию 12 скважин из фонда простаивающих к 25 марта, а пустил их на неделю раньше.
- В Широкопадинской школе ФЗУ состоялся первый выпуск. Для рыбной промышленности подготовлено более 40 квалифицированных бригадиров лова, мотористов, токарей и слесарей. Так, ученица Татьяна Ермолаева полностью овладела профессией токаря и сейчас успешно выполняет работы токаря 5-го разряда.
- На шахте «Макарьевка» фронтовая бригада комсомолки Зои Гуськовой, обслуживающая канатно-подвесную дорогу, из месяца в месяц перевыполняет производственные задания. За двоих трудится на приёмке вагонеток комсомолка Антонина Шаметько. На насыпке вагонеток по-стахановски работают Анатолий Суханов, Вера Виричева, Феня Кучерова.