В первый день каникул комсомольцы и пионеры седьмых классов Александровской школы № 17 им. Чехова совместно с учителями совершили большой военизированный поход по маршруту Александровск – Арково – Александровск.

В 5 часов 30 минут пионеры и комсомольцы, надев противогазы, отправились в путь, который пролегал по сильно пересечённой местности и бездорожью. Через три часа отряд прибыл на место. Переночевав в Арковской школе, участники перехода отправились обратно и к 11 часам были в своей школе.

В этот день 80 лет назад

Войска 2-го Украинского фронта штурмом овладели главным городом Словакии – Братиславой. Затем преодолели горы Малые Карпаты и заняли 4 населённых пункта.

В течение 4 ап­реля в полосе Карпат, юго-западнее города Новы Тарг, войска 4-го Украинского фронта, наступая совместно с чехословацкими вой­сками, заняли более 60 населённых пунктов.

Войска 3-го Украинского фронта, продолжая наступление юго-восточнее и южнее Вены, с боем заняли город Баден и более 300 других населённых пунктов.

В результате наступления с 16 марта по 4 апреля войска 2-го и 3-го Украинских фронтов завершили освобождение от немецких захватчиков всей территории Венгрии.

За 3 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков и самоходных орудий, сбито 29 немецких самолётов.

Тыл – фронту