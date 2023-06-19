Военкор стал победителем Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева

Награду военному репортеру проекта WarGonzo Дмитрию Селезнёву, победителю первой специальной сессии премии «Дальний Восток» им. В. К. Арсеньева, вручил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев во время рабочей поездки в Донецкую Народную Республику. Дмитрий Селезнёв в качестве спецкора Wargonzo освещал события в Донецке, Волновахе, Мариуполе, Луганской области.

Вручая военкору награду, вице-премьер отметил: «Смотрел Ваши материалы. Скажу честно: хорошо. Вы описываете то, что происходит в новых регионах. И это то, что я вижу, когда бываю здесь, своими глазами. Нужно доносить до всей страны правду. До каждого человека. Люди должны проснуться, должны узнать, как здесь воюют, как мужественно защищают нашу общую страну. Мы должны победить. Победа – наше общее дело. Каждый должен найти свое место в этой работе. Нельзя остаться в стороне. Вся страна должна помочь завершить победой специальную военную операцию. И вклад военкоров в это очень большой».

Общероссийская литературная Премия «Дальний Восток» имени В.К. Арсеньева проводится с 2018 года по инициативе и при поддержке Юрия Трутнева. Премия удостоена имени выдающегося русского путешественника, географа, этнографа, писателя, внёсшего значительный вклад в изучение и развитие Дальнего Востока – Владимира Клавдиевича Арсеньева. За четыре сезона на соискание Премии поступило более 500 заявок от писателей из 24 субъектов РФ.

В феврале этого года по инициативе вице-премьера было принято решение об учреждении специальных сессий Премии с целью поощрения авторов произведений, связанных со Специальной военной операцией. В жюри специальных сессий вошли представители Минкультуры России, ТАСС, Литературного института им. А. М. Горького, Союза журналистов России, а также ведущие военные корреспонденты.