Военная служба по контракту. Единовременная выплата более 2 миллионов рублей и социальные льготы для всей семьи

Военный комиссариат Южно-Сахалинска продолжает набор желающих поступить на службу по контракту. Размер единовременной выплаты в Сахалинской области вырос и сегодня составляет 2 050 000 рублей.

Государство максимально поддерживает военнослужащих, гарантируя достойную заработную плату и различные социальные льготы.

– Мы приглашаем граждан от 18 лет присоединиться к своим и заключить контракт с министерством обороны. Доход за год службы составляет от четырёх миллионов рублей. Военная служба по контракту – это стабильность и широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и возможность профессионально выполнить свою обязанность по защите Отечества, – сообщил военный комиссар города Южно-Сахалинска Илья Земеров.

После прохождения подготовки в зависимости от звания, стажа и категории дальше военнослужащим положено ежемесячное денежное довольствие от 210 тыс. до 400 тыс. рублей. Для всех регионов РФ оплачивается перелёт в Сахалинскую область, а также предоставляется проживание и питание.

Стать военнослужащим и профессионально защищать Родину может каждый совершеннолетний россиянин, а также иностранные граждане, законно находящиеся на территории страны, в возрасте от 18 до 60 лет.

Подробную информацию можно получить на сайте контрактнаяслужба.рф.

Телефоны: 8 (4242) 24-40-90, 33-41-61, 75-40-87, 8-924-491-02-89 (WhatsApp). Или при личном обращении по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 194.

Льготы и преимущества военнослужащих по контракту: