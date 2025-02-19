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Военная служба по контракту – это престиж и социальные гарантии для всей семьи.

Министерство обороны приглашает мужчин старше 18 лет в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации.

Единовременная выплата 2 050 000 рублей, ежемесячная выплата от 210 000 до 400 000 рублей, получение статуса ветерана боевых действий, компенсация найма жилья, бесплатный проезд раз в год к месту отдыха до любой точки Российской Федерации, до 75 дней отпуска, продовольственный паёк, ранний выход на пенсию, санаторно-курортное обеспечение, возможность списания кредитов до 10 миллионов рублей.

Дополнительные гарантии от Сахалинской области: бесплатная высококачественная медицина для всех членов семьи, гарантированное трудоустройство после окончания контракта, устройство детей вне очереди в детский сад, школу, спортивные секции.

Правом на все федеральные и региональные льготы и меры социальной поддержки обладают иностранные граждане, которые получили гражданство РФ и поступили на военную службу, а также члены их семей, проживающие на территории Сахалинской области.

Для иностранных граждан – участников спецоперации и членов их семей предусмотрен упрощенный порядок приема в гражданство РФ.

Защита Родины – в Ваших руках!

Тел. 8 (4242)-244-090, контрактнаяслужба.рф

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