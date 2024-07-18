Военная служба по контракту. Южносахалинцы делятся опытом участия в боевых действиях

Личной историей о службе в зоне боевых действий поделился житель областного центра военнослужащий ВС РФ ефрейтор Сергей Новиков.

Сергей подписал контракт с минобороны РФ в самом начале проведения специальной военной операции – летом 2022 года, в зону боевых действий уехал в сентябре. Служил в 39-й отдельной мотострелковой бригаде 68-го армейского корпуса. Получил ранение, лечился в госпитале, теперь продолжает служить в военном комиссариате.

В Южно-Сахалинск он приехал после окончания школы в 2012 году, здесь учился, затем прошёл срочную службу, работал. Когда объявили о частичной мобилизации, явился в военкомат и заключил контракт. Сначала был направлен в войсковую часть Анивы, там прошёл обучение и переподготовку, а в зоне боевых действий прошёл переобучение ещё раз.

– За это время многому научился, много чего повидал, встретил хороших ребят, с кем выпало служить. Мы были первыми по мобилизации, и скажу, что служба была организована нормально, своевременное питание, и готовили вкусно – надолго запомнится военная полевая кухня. Выполняя боевые задачи, получил ранение осколочным снарядом, попал в больницу, лечился, вернулся домой. Подписал контракт ещё на год, сейчас работаю в военкомате Южно-Сахалинска в должности специалиста. Почему я это сделал? Служба понравилась, почему бы нет? Да и долг зовёт, – рассказал военнослужащий.

Сергей вернулся домой в январе 2023 года. В зоне СВО боец пробыл не более двух месяцев.

– Мама, конечно, много переживала, когда я уехал. Но это было твёрдое решение. Сейчас родные спокойны, полностью во всём поддерживают, – улыбается ефрейтор. Говоря о преимуществах службы по контракту, подчёркивает, что главное для него – это постоянство в жизни: своевременная зарплата в соответствии со своим воинским званием и должностью, каждый месяц паёк, многие социальные гарантии. Если будет необходимо, минобороны предоставит служебное жильё либо компенсирует найм квартиры. Важен и оплачиваемый отпуск с проездом по всей территории России раз в год. Кроме того, контрактники, имеющие статус ветерана боевых действий, получают ежемесячную доплату.

Записаться на службу по контракту может любой совершеннолетний мужчина, годный по состоянию здоровья к её прохождению. После заключения контракта военнослужащие получают единовременную выплату, её размер сейчас увеличен – с 700 тысяч до 995 тысяч рублей. После прохождения подготовки положено ежемесячное денежное довольствие от 210 до 400 тыс. рублей, а также большой пакет льгот. Подробнее – на портале контрактнаяслужба65.рф и по телефону 8 (4242) 33-41-61.

В муниципалитете продолжается работа по оказанию поддержки семьям бойцов и мобилизованных, находящихся в зоне СВО. Все обращения жителей, чьи близкие и родные участвуют в боевых действиях, рассматриваются адресно.