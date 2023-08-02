Военная служба по контракту!

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области производит набор на военную службу по контракту.

В качестве кандидатов рассматриваются граждане имеющие:

Среднее (полное) общее, начальное и среднее профессиональное образование;

Среднее профессиональное и высшее образование (возможно зачисление на военную службу по контракту без прохождения срочной службы, включая учащихся по целевому направлению (документы подаются за год до выпуска).

Требования к кандидатам, поступающим на военную службу по контракту в Пограничные органы:

Возраст от 18 до 38 лет (есть исключения до 45 лет); Отсутствие судимости у кандидата. Категория годности по состоянию здоровья А и Б; Отсутствие близких родственников проживающих за пределами РФ.

Гражданам, принятым на военную службу, предоставляется:

Возможность приобретения жилья по избранному месту жительства (по программе военная ипотека);

по избранному месту жительства (по программе военная ипотека); Выслуга лет:

— на острове Сахалин – 1 год за 1,5 (после прохождения 13,5 лет службы возникает право на получение пенсионного обеспечения);

— Курильские острова – 1 год за 2 года (после прохождения 10 лет службы возникает право на получение пенсионного обеспечения);

Денежное довольствие: военнослужащие проходящих службу на:

— острове Сахалин от 55 000 до 98 000 рублей в месяц;

— Курильских островах от 67 000 до 148 000 рублей (в зависимости от выслуги лет и занимаемой должности);

военнослужащие проходящих службу на: — острове Сахалин рублей в месяц; — Курильских островах рублей (в зависимости от выслуги лет и занимаемой должности); Служебное жилье, либо компенсация за наем жилых помещений: в случае

не предоставления служебного жилья, предоставляется компенсация за наем жилых помещений (1 член семьи — 21000 руб., 2 — 32000 руб., 3 — 38000 руб., 4 — 42000 руб.);

в случае не предоставления служебного жилья, предоставляется компенсация за наем жилых помещений (1 член семьи — 21000 руб., 2 — 32000 руб., 3 — 38000 руб., 4 — 42000 руб.); Предоставляется отпуск продолжительностью: от 40 до 60 суток (дорога военнослужащим и 1 члену семьи оплачивается к месту проведения отпуска и обратно);

от 40 до 60 суток (дорога военнослужащим и 1 члену семьи оплачивается к месту проведения отпуска и обратно); Бесплатное медицинское обслуживание , обеспечение средствами и изделиями медицинского назначения (плановый и внеплановый отдых в санаториях ФСБ России).

По вопросам зачисления на военную службу по контакту обращаться по телефонам (Сергей Николаевич): 8 (4242) 49-21-74.

Адрес: 693006, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Проспект победы, 63а. Email: snowscape@yandex.ru