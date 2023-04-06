Военнослужащий на Сахалине попал под суд за незаконный оборот наркотиков. Он собирался на спецоперацию, а в итоге получил пять лет колонии строгого режима

Как сообщила пресс-служба Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, мужчина изготовил запрещенные вещества и намеревался привезти их на полигон, а после – в зону проведения специальной военной операции.

Следователи установили, что в октябре 2022 года в Ногликах военнослужащему на глаза попался пакет с каннабисом массой свыше 400 граммов. Перед соблазном он не устоял, забрал дурман с собой, а потом подальше от посторонних глаз изготовил гашишное масло в смеси с табаком.

15 декабря того же года он поехал с ним из Ноглик на военный полигон на автомобиле. Вместе с ним в салоне находился приятель. В пути авто остановили полицейские. При досмотре они обнаружили и изъяли наркотик. Оказалось, попутчик ничего не знал о запретном грузе водителя.

Взвесив все обстоятельства, Фемида нашла в действиях военнослужащего нарушение части 2 статьи 228 Уголовного Кодекса РФ.

Приговор гарнизонного военного суда еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Сергей РЯБОВ.