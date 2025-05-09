Военный парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне собрал тысячи жителей и гостей Южно-Сахалинска

В Южно-Сахалинске 9 мая прошел парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На праздничном мероприятии собрались тысячи жителей и гостей областного центра.

Торжественные мероприятия начались с церемонии возложения цветов к Вечному огню на площади Славы. В ней приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, представители федеральных и региональных органов власти, администрации города, духовенства, военнослужащие, ветераны, а также жители и гости Южно-Сахалинска. Затем празднование продолжилось на площади Победы, где собравшихся ждало главное событие дня – масштабный военный парад.

– Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас с 80-летием Великой Победы. Это наш главный праздник. Мы встречаем его с радостью в сердце и со слезами на глазах, – обратился к участникам и зрителям военного парада губернатор Валерий Лимаренко. – Гордимся подвигами Героев войны и скорбим о миллионах погибших. Наш долг – сохранить память о событиях тех лет. Сегодня на острове Шумшу по поручению Президента страны мы создаем мемориальный комплекс. Он увековечит подвиг героев Курильской десантной операции. Дорогие ветераны, низкий вам поклон за боевые и трудовые подвиги, за мужество и отвагу. Вы стали примером для новых поколений сахалинцев и курильчан. Сегодня ваши внуки и правнуки также стойко защищают Родину, а все мы поддерживаем бойцов, заботимся об их семьях. Знаем, наша сила – в единстве. Искренне желаю всем крепкого здоровья, добра и семейного благополучия. Слава народу-победителю!

-Товарищи генералы, офицеры, прапорщики, солдаты и сержанты, дорогие ветераны! В истории человечества есть события, значение которых не меркнет веками. Одно из них – победа в Великой Отечественной войне. На борьбу с фашистами в 1941 году встала вся страна. Такого единства, святого братства, мощной веры в победу еще не знала история. Великая победа досталась нам дорогой ценой. Навсегда останутся в памяти имена лучших сынов и дочерей нашей Родины, которых отняла война. В этот день мы преклоняем головы перед всеми, кто не дожил до Дня Победы. С праздником общенациональной гордости и вечной памяти! Да здравствует 80-я годовщина Великой Победы! – сказал временно исполняющий обязанности командира 68-го гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа, полковник Андрей Гречка.

В парадном строю по площади Победы прошли расчеты офицеров, сержантов, солдат островных соединений и воинских частей, а также представители силовых ведомств. Вместе с ними – военнослужащие-женщины, ученики кадетской школы, кадетского класса УМВД России по Сахалинской области, курсанты УМЦ «Авангард» и Центра «Воин», юнармейцы и казаки. Уже третий год в параде принимали участие военные, вернувшиеся из зоны специальной военной операции, проявившие героизм и отмеченные высокими государственными наградами. Перед трибуной прошли и парадные расчеты со штандартами фронтов, под знаменами которых советский солдат победил в Великой Отечественной войне.

За расчетными коробками последовала колонна боевой техники. По традиции, ее возглавила легендарная советская «Катюша». В состав механизированной колонны вошли автомобили УАЗ Пикап, созданные на базе «Патриота», с установленными на них крупнокалиберными пулеметами. Зрители увидели также реактивные системы залпового огня «Ураган» и «Град», зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф», береговые ракетные комплексы «Бастион».

В годы войны с 1941 по 1945 более 20 тысяч жителей Сахалина отправились защищать Родину, приняв участие в ключевых сражениях за Москву, Ленинград и Сталинград, а также в освобождении Украины, Беларуси и стран Европы. За подвиги, совершённые во время освобождения Южного Сахалина и Курильских островов летом 1945 года, 14 советских воинов стали Героями Советского Союза, пятеро из них – посмертно.

Впервые за последние несколько лет в Сахалинской области состоялось шествие «Бессмертного полка». В областном центре в акции приняли участие около 7 тысяч человек и более 20 тысяч – по всему региону. Перед стартом юнармейцы и ветераны специальной военной операции пронесли полотнище Победы. В этом году к шествию присоединились и родственники участников специальной военной операции, неся фотографии своих героев, защищающих интересы страны в наши дни. Это стало символом неразрывной связи поколений и вечной памяти о подвиге советского народа, а также о современных героях.

Отметим, праздничные мероприятия 9 мая проводятся во всех районах Сахалинской области. В Северо-Курильском районе пройдет акция «Солдатская каша». Кроме того, будет организована выставка военной техники. В Холмском районе все желающие смогут посетить инсталляцию «Поезд Победы». В Охе местные артисты будут приветствовать горожан песнями военных лет с борта автомобиля ЗИЛ. А в областном центре впервые проходит выставка иностранной трофейной техники, захваченной сахалинскими бойцами в зоне специальной военной операции. Экспонируются три образца техники НАТО, отбитые у ВСУ во время освобождения российскими военными Донецкой Народной Республики.

Вечером жителей и гостей Южно-Сахалинска ждет большая праздничная концертная программа от местных артистов. По её завершении – около 22:00 – состоится праздничный салют.