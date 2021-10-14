Война капитана Быкова. Подвиг настоящего русского офицера на последнем, сахалинском рубеже русско-японской войны 1904 – 1905 гг.

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» прошла презентация книги «Сахалин – последний рубеж русско-японской войны. Боевой путь дружины капитана Быкова».

Авторы книги Максим Альперин и Виктор Янков – члены сахалинского отделения Поискового движения России, специалисты по истории русско-японской войны 1904 – 1905 годов – на основе архивных документов рассказали биографию Василия Быкова, о его подвигах, боевом пути дружины капитана. В книге есть семейные и военные фото героя, письма, карты, указаны фамилии сослуживцев.

– Нам удалось отыскать информацию десятилетней давности – статью о Василии Быкове, написанную его правнучкой. Евгения Золотовская живет в Бурятии. Она предоставила много ценных сведений о своем родственнике, – рассказал на презентации издания Максим Альперин.

Публикаций о действиях дружинников Быкова и других отрядов во время вторжения японцев на Сахалин в 1905 году было немало. Теперь о последних боях той войны стало больше информации.

Как отмечали ранее в своих статьях Виктор Янков и Максим Альперин, в феврале 1905-го, незадолго до японского вторжения на остров, главный штаб Приамурского военного округа отправил на Сахалин 12 офицеров, имеющих боевой опыт в Маньчжурии, для командования партизанскими отрядами. В их числе находился капитан 1-го пехотного Сибирского Сретенского полка Василий Петрович Быков. Он был назначен начальником 1-й дружины 5-го партизанского отряда, который дислоцировался у селения Найбучи (устье реки Найбы), севернее селения Дубки (ныне Стародубское). В дружине на начало боевых действий было 212 человек, в основном крестьяне и каторжане.

24 июня (7 июля) 1905 года японская эскадра из 53 судов подошла к Сахалину и начала высадку 14-тысячного десанта на побережье залива Анива. На юге Сахалина находилось всего 1200 русских солдат и дружинников из числа каторжан и ссыльных.

Ввиду значительного превосходства противника в живой силе пять дружин вели бои партизанскими методами. Но в течение месяца русские отряды были частично уничтожены, частично попали в плен.

Получив сообщение о вывешенных чиновниками белых флагах во Владимировке, дружина Быкова идет из Найбучи в Галкино-Враское (ныне Долинск), затем в Отрадное и далее отступает вверх по течению Найбы.

Первая стычка с японцами была у селения Романовского. Из засады партизаны уничтожили кавалерийский отряд из 19 человек. Посланный на поиски «варнаков»-разбойников, как называли партизан японцы, отряд из 150 человек также был уничтожен. Это произошло 9 июля.

Понеся серьезные потери, японцы собрали силы до 2000 человек, подтянули легкую артиллерию. Дважды японцы предлагали Быкову сдаться, но капитан отверг предложение.

Понимая, что враг готовит главный удар, Быков решает идти навстречу батальону штабс-капитана Сомова, который направился на помощь дружинникам.

Но на полпути Сомов получает телеграмму от губернатора острова генерал-лейтенанта М. Ляпунова с приказанием вернуться в Онор для сдачи в плен без боя. Что Сомов и сделал.

Такую же телеграмму от Ляпунова получил и Быков.

Поняв, что битва за Сахалин закончена и губернатор позорно сдал остров японцам, Василий Быков, как истинный русский офицер, находясь в центре захваченной неприятелем территории, не намерен был сдаваться в плен. Он принимает решение довести своих людей до мыса Погиби, пересечь пролив и выбраться на материк.

Добрались до поста Тихменевского, громя по пути японцев. Далее часть пути проделали по морю на кунгасах. Затем еще семь суток шли через горные хребты и буреломы до мыса Погиби. Там к отряду присоединились 6 русских офицеров и около двух десятков дружинников из северной группы войск, также не пожелавших сдаваться врагу. Отряды доходят до селения Тенги. Быков отправляет посыльных с пакетом в Николаевск. Оттуда приходит судно и 23 августа 1905 года эвакуирует отряд на материк.

Всего из похода Василий Быков вывел живыми 203 человека, погибли в боях и умерли 54 дружинника. Общий путь дружины от Найбучи до Тенги составил около 900 километров.

Действия Быкова были высоко оценены как на Родине, так и японцами.

Действительно мужественный и стойкий русский офицер Василий Быков оказался для японцев крепким орешком. Он не только грамотно вел боевые действия против превосходящих сил противника, но и сумел вывести своих подчиненных из, казалось бы, захлопнувшейся ловушки, тем самым заставив врага уважать себя.

Он был единственным командиром, не сдавшимся врагу. Именно благодаря ему можно говорить о двухмесячной обороне Сахалина.

Высочайшим указом все каторжане и ссыльные были восстановлены в своих правах. 25 особо отличившихся в боях с японцами дружинников были награждены медалями и другими знаками отличия. Всем желающим уехать с Дальнего Востока оплатили проезд. В Хабаровске было проведено большое чествование героев. За разновременные боевые действия Василий Быков награжден орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом.

В 1947 году в честь Василия Быкова названы поселок в Долинском районе, гора и мыс.

После презентации книги правнук героя Василий Быков представил бюст капитана Быкова. Скульптура будет установлена в Долинском историко-краеведческом музее. Именно в этом районе прошли ключевые боевые действия 1-й дружины 5-го партизанского отряда.

Станислав АРГА.