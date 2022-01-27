Война сосулькам! Горожане отмечают: эта объявленная битва ведется не так энергично, как хотелось бы

Проблема с наледью, сосульками на карнизах жилых домов и различных учреждений стала особенно актуальной спустя несколько дней после нашествия январского циклона.

Все силы коммунальных служб были брошены на расчистку снежных завалов, и, видимо, было не до крыш. Во время дневных кратковременных оттепелей солнце делало свое дело – подтапливало сугробы на кровлях, после чего талую воду моментально схватывал мороз.

27 января отдельные опасные для пешеходов места можно было видеть в самом центре города, на улице Ленина. Около полудня на крыше регионального управления МЧС работник обкалывал ледовые образования с карниза. Работа шла с соблюдением мер предосторожности, пешеходам временно ограничили проход на этом участке. Впрочем, наблюдательные горожане свидетельствуют: эту работу желательно было провести еще вчера…

Что уж говорить о второстепенных улицах, тем более о дворах. Разноразмерные сосульки, снежно-ледовые карнизы самой замысловатой формы можно видеть на крышах отдельных зданий по улицам Чехова, Дзержинского, Хабаровской. Во дворах таких объектов еще больше. Но тут «выручает» то обстоятельство, что еще далеко не все дворы расчищены от сугробов, а потому и люди под опасными карнизами не ходят.

На днях губернатор Валерий Лимаренко обратил внимание на проблему и призвал на помощь неравнодушных жителей, добровольных помощников. Сообщить о нерадивых управляющих компаниях, призванных следить за состоянием крыш жилых домов, можно обратившись в отделы ЖКХ при местных администрациях. Кроме того, действует горячая линия «Дежурный инспектор» по телефону 43-24-20 и линия по вопросам ЖКХ, телефон 88003020065 для звонков со стационарного телефона или *0065 – с мобильного.

К мониторингу приступили волонтеры, первые адреса проблемных мест уже направлены в региональное министерство ЖКХ. «Советский Сахалин» предлагает в общую копилку и свои наблюдения.

Владимир СЛАВИН.