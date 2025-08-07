Война за всеобщий мир

8 августа народный комиссар иностранных дел СССР В. М. Молотов принял японского посла г-на Сато и сделал ему от имени Советского правительства заявление для передачи правительству Японии.

В документе говорилось, что после разгрома и капитуляции гитлеровской Германии Япония оказалась единственной великой державой, которая всё ещё стоит за продолжение войны.

Требование трёх держав – США, Великобритании и Китая – от 26 июля 1945 года о безоговорочной капитуляции японских вооружённых сил было отклонено Японией. Тем самым предложение японского правительства Советскому Союзу, переданное японским послом г-ном Сато в середине июля, о посредничестве в войне на Дальнем Востоке теряет всякую почву.

Учитывая отказ Японии капитулировать, союзники обратились к Советскому правительству с предложением включиться в войну против японской агрессии и тем самым содействовать скорейшему восстановлению всеобщего мира.

Советское правительство приняло это предложение. И заявило японскому правительству, что с 9 августа Советский Союз будет считать себя в состоянии войны с Японией.

После вручения японскому послу заявления тов. В. М. Молотов проинформировал об этом послов США, Великобритании и Китая.

Затем тов. В. М. Молотов на пресс-конференции в Наркоминделе СССР ответил на вопросы журналистов.

В связи с разницей во времени и поздним поступлением заявление Советского правительства правительству Японии и другие материалы были опубликованы в «Советском Сахалине» 10 августа.

Газета также перепечатала передовую статью «Правды» за 9 августа «Японский агрессор будет разгромлен!».

Весть о заявлении Советского правительства правительству Японии с быстротой молнии облетела шахты, нефтепромыслы, рыбозаводы, колхозы и совхозы нашей области. Всюду 9 августа состоялись многолюдные митинги, на которых трудящиеся Сахалина, как и весь советский народ, единодушно одобрили мудрое решение Советского правительства, направленное на разгром империалистической Японии, на обеспечение скорейшего окончания войны на Дальнем Востоке и восстановление мира в интересах всего человечества.

Сахалинцы дали слово Родине, великому вождю советского народа Генералиссимусу Сталину ещё самоотверженнее трудиться на своих постах, давать стране как можно больше угля, нефти, рыбы, леса, оказывать всемерную помощь нашей родной героической Красной Армии в её борьбе по разгрому японского агрессора.

Вот только некоторые заголовки в сообщениях с мест в номере за 10 августа: «Будем работать с удвоенной энергией», «Поможем Красной Армии уничтожить последний очаг войны», «Обуздать японских милитаристов».

Наши герои

В составе 1-го Белорусского фронта героически сражался с врагом сахалинец-нивх Александр Тимофеевич Чхирмайн (Хирмайн), уроженец стойбища Плыво, проживал в Ныйво.

В армию призван в 1940-м Восточно-Сахалинским райвоенкоматом. Участвовал в освобождении Польши. В 1944-м – командир взвода автоматчиков 298-го стрелкового полка 186-й стрелковой дивизии 46-го стрелкового корпуса, лейтенант.

Награждён орденом Красной Звезды.

2 – 12 августа 1944-го корпус вёл наступательные бои, освободив до 70 кв. км польской территории, занял три города и сотни населённых пунктов. Лейтенант Чхирмайн погиб 27 августа 1944-го в Польше при форсировании реки Западный Буг и отражении контратак противника. Это были завершающие дни операции «Багратион». Похоронен в Польше.

Трудовая доблесть

На шахте Арково нужно было быстрее переключить погрузку угля с одного склада на другой. Подъездных путей к новому складу не было. Перед транспортниками стояла задача: приблизить подъездной путь от угольного склада до железнодорожной линии, связать их транспортёром и для непосредственной передачи угля с транспортёра в вагон сделать небольшой бункер. Выполнение этой задачи осложнялось тем, что транспортёр пересекал шоссейную дорогу и мешал движению автомобилей.

Под руководством начальника транспортного отдела шахты т. Кед рабочие переплани­ровали местность, уложили 120 погонных метров железной дороги, прорыли траншею под шоссейную дорогу, установили ленточный транспортёр, перетащили на склад погрузочные механизмы и установили скреперную лебёдку. На всю эту работу по нормам полагалось 20 дней. Транспортники выполнили её за 6 дней и нисколько не задержали транспортировку угля.