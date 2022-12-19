«Войну выиграли раненые». В свет вышла еще одна книга о ветеранах сражений

В областной универсальной научной библиотеке прошла презентация пятого тома книги «В едином строю. За Родину». Она посвящена ветеранам Великой Отечественной войны, фронтовикам и труженикам тыла, жившим в военное и послевоенное время в Сахалинской области.

Первый том вышел в 2019 году. Накануне 75-летия Великой Победы областное отделение «Российского союза ветеранов» задумало проект по выпуску книг «Герои земли сахалинской». Уже опубликовано четыре книги: о медсестре Декабрине Пушкаревой, о медсестре Лидии Пятницкой, о сержанте Соболеве и кавалерах ордена Славы.

Пятая книга посвящена четырем сахалинцам, которые отдали лучшие годы жизни защите Родины.

– Сам удивляюсь тому, как быстро настала очередь пятого тома, – рассказал руководитель областного отделения общественной организации «Российский союз ветеранов» Владимир Кайдаш. – Я военный врач, представляю, насколько ответственна и опасна работа в боевых условиях. И мне кажется, труд медицинских работников во время второй мировой войны недостаточно оценен. Поэтому я и решил написать о медицинских работниках того времени. Ведь именно они вернули в строй около 17 миллионов человек. Не просто так тогда говорили, что войну выиграли раненые.

Один из героев книги – Святозар Гальцев-Безюк. Кавалер ордена Красной Звезды, награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». Святозар служил военным фельдшером, был сам дважды ранен. В послевоенные годы работал в Сахалинском филиале Всесоюзного научно-исследовательского геологоразведочного института. Кстати, он автор «Топонимического словаря Сахалинской области».

Ветеран Вячеслав Гаврилов, один из героев книги, рассказал про участие в боях по освобождению Южного Сахалина и Курил от японских милитаристов. Он награжден орденом Отечественной войны II степени и является почетным гражданином Южно-Сахалинска и области.

Все книги этой серии можно прочитать в областной библиотеке.

Евгения ИЩЕНКО.