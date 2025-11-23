Вокруг 70-летнего «Современника» в Южно-Сахалинске создается центр современного искусства

Ход строительства центрального выставочного зала «Современник» проинспектировал губернатор Валерий Лимаренко. В «Сахалинской Третьяковке» разместят постоянную экспозицию произведений изобразительного искусства и будут проводить выездные выставки лучших музеев России.

Здание на улице Ленина возвели в 1954 году и открыли там книжный магазин. Тогда господствовал стиль сталинский ампир, сочетающий в себе строгость, симметрию и торжественный декор. Объект представляет историко-культурную ценность и станет доминантой будущего выставочного зала.

–– Долгое время Сахалин воспринимался как остров вахтовиков, где люди работают в нефтегазовой отрасли и стремятся уехать на материк. Сейчас ситуация в корне меняется, и островная область превращается в культурную столицу Дальнего Востока, –– отметил Валерий Лимаренко. — У нас один из лучших театров. Созданы симфонический, эстрадно-симфонический и джазовый оркестры. Художники получили современные мастерские и выставочные залы. Открытие «Современника» станет еще одним большим событием в культурной жизни. Появится возможность экспонировать лучшие образцы творчества сахалинских мастеров, привозить экспонаты из Третьяковской галереи, Эрмитажа и других всемирно известных храмов искусства,

Вокруг исторического здания сегодня создается двухэтажная пристройка. Там расположатся два выставочных зала с высокими потолками: основной — для размещения крупных инсталляций и произведений искусства, и малый — для временных выставок и мероприятий. Просторный вестибюль станет местом для информационного обслуживания и отдыха посетителей. Предусмотрен вертикальный подъемник для людей с ограниченными возможностями здоровья, проинформировали в пресс-службе правительства региона.

Подготовлен каркас здания, залит бетоном первый этаж. До Нового года подрядчик должен закрыть контур, то есть возвести стены, сделать крышу, поставить временные окна. Зимой будут заниматься инженерными коммуникациями. Сдать объект планируется в конце 2026 года.

В «Современнике» в 2024 году открылся выставочный зал площадью 300 квадратных метров. Он продолжает работать и во время строительных работ. Интерьер выполнен в современном стиле и подходит для экспозиций разного характера — от классических художественных выставок до мультимедийных инсталляций. С прошлого года здесь прошли десятки мероприятий и творческих встреч, которые посетили более 7 тысяч ценителей современного искусства.