Вокруг полуострова Шмидта за 16 дней. Сахалинцы завоевали «серебро» на всероссийских соревнованиях по спортивному туризму

Сложный маршрут

Команда островных спортсменов завоевала второе место на всероссийских соревнованиях среди студентов по спортивному туризму «Студенческая лига спортивного туризма». Призерами стали студенты Дмитрий Марчинков, Алина Наседкина, Нина Омельчук, Никита Равнушкин, Михаил Сикисов и София Череповская.

Сахалинский маршрут вокруг полуострова Шмидта составил 173 км. Его команда прошла за 16 дней. В экспедицию кроме студентов также вошли представители сахалинской федерации спортивного туризма и альпинизма и центра детско-юношеского туризма.

Среди походов третьей категории сложности островное путешествие заняло второе место в дисциплине «маршрут», а также вошло в пятерку интересных направлений «Студенческой лиги спортивного туризма» 2022 года, сообщила пресс-служба регионального минспорта.

В состязаниях принимали участие представители 40 вузов из 24 регионов страны.

Кубок Кавказа

Сахалинские мас-рестлеры завоевали три медали всероссийских соревнований среди юношей и девушек «Кубок Кавказа-2022». Старты проходили с 9 по 11 декабря во Владикавказе и собрали 70 спортсменов из 12 регионов страны.

Островной регион представляли Максим Меркулов (до 80 кг), Михаил Демиденко (до 80 кг) и Михаил Русских (+80 кг).

Максим Меркулов завоевал кубок Кавказа в своей весовой категории и выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Михаил Демиденко стал бронзовым призером.

Михаил Русских, выступавший в самой тяжелой категории, также сумел завоевать кубок соревнований и выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Сахалинские мас-рестлеры тренируются в спортивной школе г. Поронайска под руководством Евгения Борозны.

Три медали на двоих

Сахалинцы Владислав Гельфер и Игорь Надыршин успешно выступили на всероссийских соревнованиях по сноуборду. Состязания проходили среди спортсменов в возрасте от 13 до 19 лет на территории спортивного комплекса «Чекерил» в Ижевске.

Владислав Гельфер завоевал золотую медаль в параллельном слаломе и серебряную в параллельном слаломе-гиганте. Высокие результаты позволили сахалинцу выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

Еще одно «серебро» сахалинской команде принес Игорь Надыршин, успешно выступив в параллельном слаломе-гиганте.

Тем временем сестра Игоря София Надыршина принимает участие в III российско-китайских молодежных зимних играх. Они проходят с 14 по 20 декабря в китайской провинции Цзилинь.

София – чемпионка мира по сноуборду, воспитанница тренеров спортшколы олимпийского резерва по горнолыжному спорту и сноуборду Ольги и Алексея Желтовых, спортсменка центра спортивной подготовки Сахалинской области.

Осталась четвертой

В Миассе на горном комплексе «Солнечная долина» начался I этап Кубка России в параллельном слаломе. Сначала прошли квалификации для женщин, а затем уже отобравшиеся в финальную часть спортсменки выявляли лучшую в соревнованиях навылет.

Четвертое место заняла островная горнолыжница Рината Абдулкаюмова. Она уверенно преодолела стадии 1/16 и 1/8 финала. В четвертьфинале на 0,03 сек. опередила 16-летнюю Танзилу Исраилову из Республики Башкортостан, для которой этот сезон первый среди взрослых. Однако в полуфинале, а затем и в малом финале сахалинка про­играла.

Топ-10 замкнула островная горнолыжница Рене Сабирова.

Фигуры на льду

В Хабаровске завершились трехдневные соревнования по фигурному катанию.

Команду островной столицы представили 11 воспитанников спортшколы «Кристалл». Фигуристы состязались в исполнении сложных элементов в короткой и произвольной программах по юношеским и спортивным разрядам.

Итогом выступлений наших спортсменов стали семь призовых мест. Среди золотых медалистов – Ксения Плотникова, которая стала лидером по программе первого разряда. София Шишкина – первая в исполнении программы второго спортивного разряда.

Серебряные медали завоевали Серафима Парахина, Мария Коркина и Дарья Парфенова. Бронзовые призеры – Ангелина Чернявская и Виктория Токарева.

Как отметила тренер сахалинских спортсменов Елена Серковская, наши фигуристы не только заняли призовые места, но и подтвердили свои спортивные разряды.

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.