Волейболисткам «Сахалина» осталось провести два заключительных поединка в чемпионате страны в высшей лиге А

Только тогда можно будет подвести итоги выступления островной дружины в волейбольном марафоне.

В минувшую среду и четверг в учебно-тренировочном центре «Восток» Южно-Сахалинска прошли первые матчи четырнадцатого тура чемпионата. «Сахалин» в стартовом поединке праздновал победу над «Москвичкой-МВА» (Москва) 3:1. Вчера островная дружина уступила «Динамо-Анапа» 1:3. Но обо всем по порядку.

Необходимо уточнить для наших болельщиков. В чемпионате пятнадцать туров. Последний состоится в последних числах апреля и начале мая. Островная команда матчи пятнадцатого тура провела 28 — 29 октября в Южно-Сахалинске, встречаясь с «Амурскими тигрицами». Оба поединка наши девушки завершили в свою пользу 3:1 и 3:0.

Четырнадцатый тур на сахалинской земле открывал поединок «Динамо-Анапа» — «Амурские тигрицы». В январе в Анапе хабаровчанки дважды уступили бело-голубым 1:3 и 0:3. «Тигрицы» горели желанием взять реванш. И у них едва это не получилось. Первый сет в упорной, равной борьбе выиграли динамовки 25:19. Во второй партии дружина с берегов Амура взяла убедительный реванш 10:25, 1:1.

На протяжении всего третьего сета «Тигрицы» были в роли отыгрывающихся, но так и не смогли догнать «Динамо», уступив 25:21. В четвертой партии соперницы поменялись ролями. Хабаровчанки с первых розыгрышей повели в счете и смогли сравнять счет в матче 21:25, 2:2. На тай-брейке «Тигрицы» четырежды вели 5:6, 7:8, 11:12, 12:13. Последнее слово в этом драматичном поединке осталось за «Динамо» — 15:13 и 3:2.

В текущем чемпионате «Москвичка-МВА» не стала грозой команд, которые занимали места в турнирной таблице с первого по шестое. Дружина из столицы в шестнадцати матчах с лидирующей шестеркой смогла выиграть всего один сет. Проведя в чемпионате 50 поединков, «Москвичка» одержала 8 побед. Набрав 25 очков, команда расположилась на 14 месте. С «Сахалином» «МВА» встречалась в седьмом туре 7 и 10 января. Островная дружина оба поединка оставила за собой с сухим счетом.

Матч «Москвичка-МВА» — «Сахалин» начался без раскачки. Команда из столицы с первых розыгрышей встречи дала понять, что на остров она прилетела, чтобы в заключительных поединках чемпионата «громко хлопнуть дверью». Ведя в счете 3:1, 6:4, 7:5, москвички демонстрировали хорошую игру в атаке и надежную в обороне, не проявляя ни малейшей осторожности, показывая огромное желание атаковать и победить не только в партии, но и в матче.

Постепенно островная дружина наладила командный волейбол и смогла вначале сравнять счет 7:7, 8:8, 9:9, а затем убежать вперед 9:14. «Москвичка» не запаниковала, игроки стали удивлять хозяек площадки надежным блоком и гораздо лучше справлялись с приемом, когда сахалинки атаковали. Все это привело к тому, что первую партию «МВА» оставила за собой — 25:22.

В перерыве, судя по всему, у главного тренера «Сахалина» Олега Ляпугина состоялся серьезный разговор с командой. В дебюте второго сета островитянки понеслись к победе — 2:8, 3:11, 6:13, 9:15. Островная дружина была сильнее во всех компонентах игры, учинив сопернику разгром в партии 15:25.

Начало третьего сета напоминало второй. «Сахалин» ведет 1:8. И вот здесь происходит сбой в игре нашей дружины. Пропала командная игра, а вместе с ней пошли ошибки на блоке и в атаках. Соперник умело этим воспользовался — 5:8, 7:9. После очередного тайм-аута, в котором Олег Ляпугин смог донести до своих подопечных, что они рано поверили в успех в матче, команда вновь заиграла в свой агрессивный, а главное в результативный волейбол — 7:12, 9:16, 14:22, 16:25 и 1:2.

В четвертом сете рисунок игры не изменился. «Сахалин» продолжал доминировать на площадке, получая удовольствие от своей результативной игры в атаках. Заключительную партию волейболистки «Сахалина» провели с максимальным настроением и концентрацией, не дав сопернику вернуться в игру — 15:25 и 1:3.

К матчу с «Сахалином» «Динамо-Анапа» обеспечило себе как минимум бронзовые медали чемпионата, сохраняя шансы на серебро. В 51 встрече бело-голубые 43 раза покидали площадку победителями. Имея в активе 124 очка, дружина из Анапы занимала третье место в табеле о рангах.

В седьмом туре, который проходил в январе в Анапе, «Динамо» дважды встречалось с «Сахалином». В первой встрече хозяева площадки только на тай-брейке смогли завершить матч в свою пользу. Спустя два дня динамовки выиграли у островной команды, не позволив соперницам праздновать успех ни в одной партии.

Дебют встречи на «Востоке» был за бело-голубыми — 2:4, 3:5, 4:7, 5:8. При счете 7:10 «Сахалин» заиграл в свой агрессивный атакующий командный волейбол, и результат не замедлил сказаться — 9:10, 11:11, 13:13. Волейбольные качели продолжались до счета 16:16. Островитянки усилили мощь своих атак и заставили дружину из Анапы допускать ошибки в защите — 18:16, 21:19. Когда на табло горели цифры 22:20, доигровщица «Сахалина» Олеся Иванова на своей подаче выдает два эйса -24:20. Победную точку в партии поставила Ксения Велисевич -25:21.

Второй сет соперник начал настолько собранно в атаке, что наши девушки не знали, как остановить «Динамо» — 0:6, 1:8, 2:9. И только когда бело-голубые довели разницу в счете до восьми очков (2:10), островитянки пришли в себя и потихоньку начали догонять команду с берегов Черного моря — 5:10, 7:12, 10:14. Как ни старались наши девушки перевернуть сет в свою пользу, игра в нападении у них складывалась не лучшим образом. «Динамо» продолжало ставить перед обороной «Сахалина» нерешаемые задачи. Как итог убедительная победа — 14:25, 1:1.

Начало третьего сета было за хозяйками площадки 4:0. Бело-голубые сокращают разрыв в счете до одного очка 4:3. Островитянки продолжают демонстрировать свою агрессивную, а главное результативную игру — 7:3. Более мастеровитые и опытные соперницы сравнивают счет 7:7, а затем делают серьезную заявку на успех в этом сете 8:11, 11:16. «Динамо» в этот отрезок партии было сильнее во всех компонентах, отметившись еще одним разгромным сетом 13:25. «Сахалин», которому терять было уже нечего, пытался огрызнуться, но мастерства у нашей дружины не хватило.

Первые розыгрыши в четвертом сете хозяйки площадки оставили за собой 3:1. Дальше «Динамо» стало напрягать соперника своей результативной игрой в атаке. К огромному разочарованию островной торсиды, в этот вечер у «Сахалина» не хватило даже физических сил, чтобы противостоять призеру чемпионата. Наши девушки допускали много ненужных ошибок не только в защите, но и в атаках. Не хотела лететь подача, а в нападении игроки действовали прямолинейно и бесхитростно. «Динамо» устремилось к очередной виктории и ловило кураж от своей игры, о чем говорит счет в партии — 15:25 и в матче 1:3.

В этот же день «Амурские тигрицы» довольно легко переиграли «Москвичку-МВА» 3:0 (25:16. 25:12, 25:9).

После дня отдыха поединки четырнадцатого тура чемпионата России продолжатся. В субботу в 18. 00 «Сахалин» встретится с «Москвичкой-МВА», в воскресенье в 17.00 попытается взять реванш у «Динамо-Анапа».

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.

