Волейболистки и футболисты вступают в борьбу

Сегодня футбольный клуб «Сахалин» проходит тренировочные сборы перед продолжением сезона 2021-2022 в Подмосковье. Необходимо заметить, что год назад наша команда не имела финансовой возможности провести такие сборы. Пойдут ли они на пользу островной дружине — покажут заключительные матчи.

К огромному сожалению, болельщиков «Сахалина», команда будет вести борьбу за место далеко не в верхней части турнирной таблицы, а за то, чтобы не оказаться в самом её «подвале».

Накануне начала сезона «Сахалин» провел две товарищеских встречи. 23 марта соперником наших парней был ФК «Балтика-БФУ». Матч получился довольно упорным, и с минимальным счетом 2:1 победу праздновала команда Калининграда. Второй поединок островная команда провела 27 марта против ФК «Динамо-Владивосток».

Игра получилась богатой на голы. Уже к седьмой минуте «Сахалин» выигрывал 2:0. Приморцы смогли отыграть один мяч в первом тайме. Но сахалинцы вновь ушли в отрыв 3:1.

Толи наши парни решили, что победа уже в «кармане», толи приморцы разозлились не на шутку. Команда «Динамо» закрутила такую карусель на половине поля сахалинцев во втором тайме, что смогла не только сравнять счет в матче, но и отпраздновать победу 4:3.

Теперь «Сахалин» отправляется на матч в Коломну, где 3 апреля встретится в рамках первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ группы 3Б с одноименным клубом. Поклонников футбола и болельщиков «Сахалина» мы будем информировать о победах и неудачах островной команды, сообщатьь о предстоящих поединках.

И если футбольный клуб будет вести борьбу, чтобы только не замкнуть турнирную таблицу первенства, то женская волейбольная дружина сегодня вступает в борьбу за золотые медали в Высшей лиге Б в Муроме.

Напомним, что на первом этапе первенства «Сахалин» одержал 30 викторий в тридцати встречах. И по праву все специалисты считают наших красавиц главными претендентами на медали высшей пробы.

Соперницами островитянок на заключительном этапе, где разыграют медали первенства, станут «Северянка-2», «Олимп», «Рязань-РГУ» и «Муром». Смогут наши девушки приехать на заключительный этап первенства на Сахалин в качестве лидеров? Ответ на этот вопрос осталось ждать не долго. В конце апреля все выше перечисленные команды прилетят в Южно-Сахалинск, чтобы в спортивной борьбе на волейбольной площадке не только подарить поклонникам этой игры красивые, драматичные поединки, но и определить сильнейший клуб сезона 2021-2022.

Игорь Карпук.