Волейбольный «Сахалин» готовится к чемпионату России среди женских команд в высшей лиге А

Турнир стартует на предстоящей неделе во Владивостоке. Островная дружина проводит последние тренировки на родной площадке.

В чемпионате 2025-2026 будут участвовать 16 команд: «Атом» (Курск), «Северянка» (Череповец), «Динамо-Приморский край» (Владивосток), «Муром» (Владимирская область), «Сахалин», «Уралочка-2-УрГЭУ» (Свердловская область), «Амурские тигрицы» (Хабаровский край), «Локомотив-2» (Калининградская область), «Тюмень» (Тюменская область), «Москвичка-МВА» (Москва), «Динамо-Анапа» (Анапа), «Уфимочка-УГНТУ» (Уфа), «Липецк» (Липецкая область), «Рязань-РГУ» (Рязань), «Динамо-Метар-2» (Челябинск), «Забайкалка» (Чита).

Формат чемпионата: один этап, команды играют по системе «каждый с каждым» в четыре круга. Победитель Высшей лиги А выходит в Суперлигу. Команда, занявшая второе место, сыграет переходные матчи с тринадцатой командой Суперлиги за право выступать в высшем дивизионе.

В общей сложности каждая волейбольная дружина в предстоящем чемпионате проведет по 60 матчей. Марафон, будем откровенны, не из легких.

Тренерский штаб под руководством Олега Ляпугина и Сергея Савранчука смогли сохранить основной костяк команды. Клуб продлил соглашения с диагональными Вероникой Марескиной и Светланой Ерлыковой, доигровщицей Олесей Ивановой, либеро Русланой Царёвой, блокирующей Валерией Шараповой, а также с воспитанницами сахалинской школы волейбола Дарьей Туркиной и Таисией Дробышевой.

Не обошлось в межсезонье и без пополнения команды новыми игроками. Среди них центральная блокирующая Софья Бухановская и доигровщица Дарья Федосеева. Необходимо заметить, эти девушки ранее выступали за островную команду. В волейбольную дружину влились связующая Анастасия Богомолова, либеро Ева Шварц-Пуляева, блокирующая Полина Сыркина и доигровщицы Ксения Велисевич с Евгенией Важной.

Первый поединок (чемпионат начинается во Владивостоке) наши девушки проведут против «Забайкалки» 8 октября. На следующий день соперниками островитянок будут хозяйки площадки «Динамо». После дня отдыха «Сахалин» вновь встретится с дружиной из Читы, а 12 октября с бело-голубыми.

Второй тур чемпионата пройдет в Южно-Сахалинске с 22 по 28 октября. Островитянки выйдут дважды на площадку против «Локомотива-2», «Северянки» и «Амурских тигриц».

Как оценивают выступление нашей команды спортивный директор ПСК «Сахалин» Анна Тележук и воспитанница островного волейбола Софья Бухановская на Кубке Сибири и России, а также какие поставлены перед волейбольной дружиной задачи на предстоящий сезон вы можете услышать в видео-блоке.

Будем держать кулачки за наших девушек и верить в спортивную фортуну.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.