Волейбольный «Сахалин» забронзовел

В Омске завершился Кубок Сибири и Дальнего Востока по волейболу среди женских команд. В заключительный игровой день состоялось два своего рода стыковых матча.

«Сахалин» и «Динамо» из Владивостока решали, куда отправятся бронзовые награды. Особой полемики не случилось. Островитянки оказались явно сильнее, ни разу не дав соперницам набрать хотя бы 20 очков. Итог – 3:0 (25:11, 25:15, 25:17), сообщила пресс-служба минспорта островной области.

– Сегодня мы показали свою лучшую игру и очень рады, что матч завершился в нашу пользу. Этот матч был очень ярким в эмоциональном плане. Мы усложнили подачу, заставили соперника ошибаться и хорошо проявили себя в атаке. Сегодня молодцы все! Эти игры показали, что периодами мы немного не сыграны и над этим серьезно будем работать в дальнейшем, но от игры к игре мы прибавляем и лучше чувствуем друг друга! Хочется выразить огромную благодарность нашим болельщикам, как на трибунах, так и по ту сторону экрана! Вы добавляете нам сил, спасибо Вам большое! – подвела итог капитан «Сахалина» Анастасия Гергерт в интервью пресс-службе островного клуба.

Затем «Омичка» и «Енисей» из Красноярска определяли победителя. Первые две партии забрали волейболистки из Красноярска, но для победы этого оказалось недостаточно. Подгоняемые своими болельщиками, игроки «Омички» перевели игру на тай-брейк и оставили трофей у себя дома. Результат – 3:2 (19:25; 22:25; 26:24; 25:23; 15:10) в пользу «Омички».

Положение команд:

«Омичка» – 4 победы (11 очков). «Енисей» – 9 (3). «Сахалин» – 2 (5). «Динамо» – 1 (3). «Амурские тигрицы» – 0 (1).

Организаторы отметили наиболее отличившихся волейболисток:

Вера Антонова («Омичка) – лучший нападающий.

Яна Чередникова («Омичка») – лучший блокирующий.

Кира Иванова («Сахалин») – лучший принимающий.

Анастасия Лопато («Омичка») – лучший связующий.

Яна Даций («Енисей») – лучший либеро.

Мария Фролова («Енисей») – лучший игрок.

Фото пресс-службы «Омички».

Участники Кубка Чемпионов Swimcup переплыли залив Анива

В Анивском районе прошел заключительный старт серии соревнований по плаванию на открытой воде Кубок Чемпионов Swimcup 2024. В нем приняли участие более 60 спортсменов в возрасте от 14 лет из разных регионов страны.

В третьем заплыве спортсмены преодолевали дистанции «Классик» 2000 м, «Ультра» 4000 м и «Ультра» 16000 м в Бухте Лососей залива Анива. На самом сложном этапе участники стартовали в Первой Пади Корсаковского района, а финишировали на анивском пляже.

Победителями в своих категориях стали Сергей Петров (2000 м), Агата Журавлева-Емельяненко (2000 м), Виктория Величко (4000 м), Руслан Насыров (4000 м), Евгений Канаев (16000 м) и Ольга Овсянникова (16000 м).

Ранее спортсмены состязались в заплывах на озере Червячном и в бассейне областной спортшколы водных видов спорта имени Владимира Сальникова.

Юношеский футбол: три гола и три очка «СШ «Сахалин»

В Южно-Сахалинске команды «СШ «Сахалин» начали серию домашних матчей в юношеском первенстве ДФО по футболу в двух возрастных группах.

Первыми на поле стадиона «Спартак» вышли «СШ «Сахалин» и «КСШОР» из Владивостока. Это была игра турнира U15 (2010 г.р.).

Основные события развернулись после перерыва. В течение трех минут Кирилл Сурнин оформил «дубль». А добил соперников гол Артема Аюгова. Итог – 3:0 в пользу «СШ «Сахалин» (тренер Антон Бучинский).

Состав островной команды: Александр Молдаван, Артем Аюгов (Ярослав Королев, 63), Михаил Гребенкин (Артем Самарайский, 61), Иван Купин, Иван Макосов (Максим Лавров, 63), Ярослав Мельник (Дмитрий Решетов, 36), Илья Мизецкий (Степан Миховский, 36), Альберт Оганян, Олег Осипов (Павел Шакирзянов, 67), Дмитрий Попов, Кирилл Сурнин (Глеб Расторгуев, 67).

Победа позволила «СШ «Сахалин» приблизиться к лидеру. У команды Антона Бучинского стало 10 очков (6 матчей). Впереди только «СКА-Хабаровск» (12 очков).