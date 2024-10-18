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Волонтер из Стародубского работала в международном лагере «Крымский мост» в Краснодарском крае

Фото: https://arts-star.shl.muzkult.ru/

Волонтёр культуры из детской школы искусств села Стародубского Анна Буриченко провела смену в международном волонтёрском лагере «Крымский мост. История вокруг нас».

Этот лагерь разбит на территории государственного музея-заповедника «Фанагория» в посёлке Сенном, что в Краснодарском крае. Добровольцев культуры собирают там ежегодно, чтобы научить эффективно и бережно хранить культурное наследие.

Вместе с другими участниками смены Анна раскапывала археологический комплекс «Фанагория», благоустраивала памятные и природные объекты по соседству, посещала лекции экспертов, актёров, учёных.

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