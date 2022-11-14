Волонтерство с риском для свободы. Благое дело – вырвать из наркотического плена человека обернулось… скамьей подсудимых

Парадоксальная ситуация рассматривается в Корсаковском суде: в реабилитационный центр для наркоманов по ошибке забрали постороннего. Да и выбор методики отлучения от пристрастия к дурману может показаться радикальным.

Перепутанный пациент

История кажется простой, пока не познакомишься с деталями.

Итак, по сообщению регионального следкома, февральским вечером 2020 года в Южно-Сахалинске похитили местного жителя. Несколько человек в масках, скрывавших лица, встретили горожанина у его дома, затем силой посадили в салон припаркованного неподалеку микроавтобуса, надели на голову мешок и повезли в Корсаков. Там некоторое время держали в каком-то нежилом здании. Избивали, грозились ввести ему наркотик, пытали удушением, надевая полимерный пакет на голову. Заставили на видеокамеру сообщить заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство. Затем отобрали у него имевшуюся наличность и все что было.

Этого им показалось недостаточно, и они, пригрозив распространить видеозапись с компроматом, потребовали от потерпевшего передать им 1 миллион рублей. После чего отвезли его в Южно-Сахалинск и высадили недалеко от дома. Оказавшись на свободе, мужчина обратился с заявлением в правоохранительные органы. Трех фигурантов вычислили и задержали за пределами Сахалинской области, их соучастника – на острове.

Им предъявили обвинение в похищении человека, разбое и вымогательстве. В ноябре прошлого года уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд. Максимальное наказание за совершение перечисленных преступлений – до 12 лет лишения свободы.

Как оказалось, сидящие на скамье подсудимых были волонтерами реабилитационного центра для наркозависимых в Корсакове. Учреждение это не пустует, но сами пациенты добровольно на лечение не идут. По словам адвоката одного из обвиняемых Владимира Тена, родственники обращаются туда с просьбой о помощи, потому что жить рядом с наркоманом невыносимо. Из центра приезжают за наркозависимыми и везут на лечение, заранее оплаченное родными. Так было и в этом случае.

По просьбе близких наркомана волонтеры из Корсакова приехали в Южно-Сахалинск на двух машинах. Забрать пациента должны были на улице возле дома, так как зайти к нему в квартиру и увезти на лечение, если он сопротивляется, чревато с точки зрения закона. Это будет считаться незаконным проникновением в жилище (статья 139 УК РФ). Но тут произошло то, чего никто не предполагал. Волонтеры перепутали людей! Вместо одного мужчины посадили в свою машину другого. Он подходил под описание, данное родственниками, как и наркозависимый, был на автомобиле «Мерседес».

Спрашивается, для чего же понадобилось надевать ему мешок на голову?

– Никто не желает добровольно проходить лечение в реабилитационном центре и лечиться от наркомании. Ведь это зависимость, излечить которую практически невозможно, и основным методом является убеждение пациента, – поясняет адвокат. – Сначала идет отрицание, человек не желает находится в центре. Поэтому отработана методика – на голову надевают пакет, чтобы он не видел, куда его везут, и не смог оттуда убежать. Такое тоже бывало.

Чтобы исключить эксцессы, применяют наручники. Психиатрическая бригада скорой тоже прибегает к таким методам.

В данном случае волонтеры считали: перед ними наркоман, больной человек, его реакция может быть неадекватной.

Практика работы с наркоманами и психически нездоровыми людьми показывает, что при сопротивлении они могут проявить недюжинную силу, причинить повреждения не только медикам или волонтерам, но и самим себе. Вот для этого и ограничивают их подвижность.

Однако неясно, почему ошибочно взятого в центр человека тут же не отвезли обратно к дому? По словам адвоката, ни у кого не было фото, поэтому разобрались не сразу. Но главное – судебно-медицинская экспертиза показала, что задержанного не били, с ним только вели профилактическую беседу. Как выяснилось, это предусматривает тактика лечения и госпитализации, в ней есть заведенный порядок – прохождение несколько ступеней (мантр).

Под разными уголовными статьями

Еще один резонный вопрос – для чего волонтерам нужно было надевать маски?

Дело в том, что деятельность реабилитационных центров можно толковать двояко – и как благо, и как противозаконное деяние. Если наркомана забирают из дома без его согласия, то правоохранители практически всегда расценят это как нарушение. Пусть даже потерпевший превращает жизнь родных в ад. Поэтому волонтеры, желая обезопасить себя, надели маски.

Да, но у человека забрали деньги и имущество, а потом стали еще вымогать миллион!

– Все это записано с его слов, – утверждает Владимир Тен. – Достоверно никто не знает, сколько на самом деле у него было при себе денег, он может с таким же успехом утверждать, что при нем было 100 миллионов рублей, но каких-либо объективных доказательств этому нет, так же как и нет доказательств о порочащей его видеозаписи со сведениями неустановленного содержания, – говорит Владимир Тен. – Что такого страшного мог сказать мужчина на видеокамеру, чтобы потом можно было вымогать у него миллион рублей? В ходе предварительного следствия установлено, что потерпевший законопослушный гражданин и не имеет никакого отношения к противоправным действиям.

Как пояснили сами волонтеры, попавшие на скамью подсудимых, они не отрицают того, что произошло. Только дело в том, что, по мнению адвоката, их действия подпадают под статью 330 УК РФ – самоуправство. Наказание по ней: 5 лет лишения свободы максимум либо штраф до 80 тысяч рублей, либо исправработы сроком от 2 до 5 лет, либо арест на полгода. А за похищение или незаконное лишение свободы человека полагается уже от 5 до 12 лет колонии. Примерно в тех же масштабах сроки за вымогательство и разбой.

Еще один штрих, о котором поведал адвокат.

– Ошибочно увезенный в Корсаков оказался родственником человека, имеющего влияние в криминальной среде, по оперативным сведениям, причастного к наркобизнесу, – говорит Владимир Тен. – Судя по всему, он-то и подсказал мужчине план действий – написать заявление о том, что было вымогательство, разбой, издевательства и пр. Поэтому заявление от потерпевшего появилось не в первые сутки, а позже.

А его родственник вместе с подельниками организовал нападение на одного из сотрудников центра. По этому факту было возбуждено уголовное дело, но главный фигурант скрылся. Не так давно он был задержан…

Ребята хотели сделать благое дело, помочь людям и человеку, попавшему в наркотический омут, а в результате стали фигурантами уголовного дела по серьезным преступлениям, которых, как утверждают, не совершали.

Трудные шаги

Ну а насколько оправданны с точки зрения медиков подобные методы борьбы с наркозависимостью? Как объяснил врач психиатр-нарколог областного наркодиспансера Андрей Тен (однофамилец адвоката. – Прим. ред.), подобные подходы применяются давно и показывают положительный результат. Называются они «12 шагов» и применять их начали в Екатеринбурге, где в 1998 году основали фонд «Город без наркотиков».

– Это было насущной необходимостью, – поясняет Андрей Тен. – Жизнь в одной семье с наркоманами и алкоголиками невыносима, но без согласия самого пациента никто не мог отправить его на лечение. В «Город без наркотиков» их брали, основываясь на просьбах родственников. Наркоманов приковывали наручниками в батареям, на карантине почти не кормили, наказывали за малейшие провинности. Методы были неоднозначные, точнее, непривычные. Но потом сами излечившиеся говорили, что если бы не такой режим, то им вряд ли бы удалось «соскочить» с иглы.

Однако тогда же начали возникать правовые коллизии – с одной стороны, больные люди превращают жизнь свих близких в ад, с другой, когда их забирают в центр без согласия, это трактуется как незаконная госпитализация, то есть преступление. Поэтому реабилитационные центры по всей стране стали корректировать правовую основу своей деятельности. Родственники, обращаясь туда за помощью, теперь подтверждают свои просьбы письменными заявлениями.

Антон СМОЛЯКОВ.

P. S.

Судебный процесс тем временем продолжается. По оценке участников, пройдено две трети пути. Начались допросы подсудимых, потом суд заслушает свидетелей защиты, свои мнения выскажут адвокаты и прокурор, каждому из обвиняемых предоставят последнее слово. Финальным аккордом станет оглашение приговора.