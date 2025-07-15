Волонтеры АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» помогли Сахалинскому ботаническому саду благоустроить территорию

Почти полсотни сотрудников АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф» (проект «Сахалин-1») со своими семьями посвятили субботнее утро доброму делу – работе по благоустройству ботанического сада.

Волонтеры-садовники перекапывали землю, очищали территорию от древесных отходов и зарослей шиповника, обустраивали дорожки и делали еще многое другое, чтобы сделать единственный в России островной ботанический сад красивее и удобнее.

Площадь ботанического сада составляет около 40 гектаров. Поддерживать такую обширную территорию в комфортном для посетителей виде, и при этом не повреждать произрастающие здесь растения – задача, которая требует большого объема ручной работы. Поэтому ботанический сад активно работает с волонтерами, а те, в свою очередь, с готовностью приходят на помощь ученым.

– Нам хотелось бы, чтобы жители и гости Южно-Сахалинска имели возможность не просто знакомиться с растительным миром Сахалинской области, но и получить эстетическое удовольствие при этом, – сказал Александр Кордюков, руководитель Сахалинского ботанического сада, – Не так-то просто подготовить очередной участок для посетителей, и вот тут помощь волонтеров совершенно необходима.

В последние годы ботанический сад вошел в число самых привлекательных точек притяжения для жителей и гостей Южно-Сахалинска. В зависимости от сезона здесь можно увидеть всю палитру оттенков – самые разнообразные цветы весной и летом, самую яркую листву осенью. Можно покормить птиц и белочек зимой, а с появлением первых проталин – увидеть сахалинские первоцветы, появляющиеся из-под снега. Прогулка по саду всегда приносит удовольствие и покой, а еще – это замечательный способ узнать больше о природе родного края. На дорожках и тропинках всегда можно увидеть посетителей, неторопливо рассматривающих живые экспозиции и внимательно вчитывающихся в информационные таблички.

Сахалинский ботанический сад – научное учреждение, филиал Ботанического сада-института Дальневосточного отделения Российской Академии наук. Здесь можно познакомиться с характерной для Сахалина флорой, включая легендарное сахалинское высокотравье, а также увидеть сахалинские эндемики, в том числе занесенные в Красную Книгу. Особняком стоят интродуцированные виды – это растения, которые не произрастают на Сахалине, но были выращены сотрудниками ботанического сада зачастую вопреки высокой влажности и обводненности местных грунтов и резким колебаниям температур весной и осенью.

– Для нас волонтерство – это способ сделать мир вокруг нас лучше, – сказала Мадина Айналиева, председатель волонтерского движения АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», – Сахалинский ботанический сад с каждым годом становится уютнее и красивее, и очень приятно, что в этом есть частичка нашего труда.

АНТОН БЕРМИШЕВ.

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