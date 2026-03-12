«Волшебные» слова главного тренера. На чемпионате России по волейболу среди женских команд

В минувшую среду в Южно-Сахалинске на базе учебно-тренировочного центра «Восток» стартовали матчи одиннадцатого тура чемпионата России по волейболу среди женских команд в высшей лиге А. В первом поединке «Сахалин» одержал победу над «Динамо-Забайкалка» (Чита) со счетом 3:1 (25:10, 25:21, 22:25, 25:22). На следующий день в дальневосточном дерби с «Динамо» (Приморский край) наша дружина уступила со счетом 0:3 (16:25, 20:25, 15:25). Но обо все по порядку.

В матчах десятого тура, 25 и 26 февраля, «Сахалин» дважды встречался в Хабаровске с «Атомом-Курск» (Курская область). В первом поединке островитянки довольно уверенно взяли вверх в четырех партиях 3:1 (25:16, 25:22, 19:25, 25:21). На следующий день команды вновь вышли на площадку. Что произошла с сахалинками за эти сутки, объяснить сложно. Островитянок было не узнать. Первую партию наши девушки проиграли 16:25, во второй вновь позволили соперницам взять вверх 14:25. В третьем сете судьба встречи висела на волоске. И все же «Сахалин» в очередной раз показал свой характер, завершив партию в свою пользу со счетом 26:24. В четвертом сете, почувствовав, что матч можно спасти, островитянки перезагрузились, усилили мощь атак и как результат — 25:21 и 2:2. На тай-брейке обе дружины были близки к победе, спортивная фортуна «улыбнулась» сахалинкам — 20:18 и 3:2.

Во встречах одиннадцатого тура «Сахалин» в родных стенах по два раза встречается с «Динамо-Забайкалка» (Чита) и «Динамо» (Приморский край).

Команда из Читы — дебютант высшей лиги А. В чемпионате коллектив провел 38 матчей, одержал 5 побед. Имея в активе 19 очков, «Динамо» замыкает турнирную таблицу, расположившись на 15-м месте. В первом туре чемпионата во Владивостоке в октябре прошлого года «Сахалин» оба матча с «Забайкалкой» завершил в свою пользу со счетом 3:0.

Что касается нашей волейбольной дружины, после десяти туров, в которых команда провела 40 встреч, «Сахалин» с 79 очками занимает пятое место. Казалось бы, в поединке с аутсайдером чемпионата на родной площадке островитянки должны были без особых проблем взять три очка.

Дебют встречи получился многообещающим. Сахалинки постоянно на очко впереди — 0:1, 1:2, 2:3. И каждый раз динамовки сравнивали счет — 1:1, 2:2. Когда на табло горели цифры 3:3, «Сахалин» разыгрывает семь безукоризненных атак и убегает вперед 3:10. В этот отрезок партии много невынужденных ошибок допускают читинки в атаке и защите. Даже взятая наставником «Динамо» Вадимом Кирьяновым минутная пауза не внесла в дальнейший ход сета существенных перемен в игре его подопечных. «Сахалин» господствовал на площадке и завершил партию в свою пользу 10:25.

Второй сет начался довольно «веселенько». Островная дружина повела 2:5. «Забайкалка» быстро сравнивает счет 5:5. «Сахалин» вновь убегает в минимальный отрыв 5:7. Соперник в шаге от того, чтобы в очередной раз сравнять счет 6:7. После этого островитянки усиливают мощь атак и надежно играют в защите — 12:16, 14:20, 21:25 и 0:2.

Казалось, третий сет будет последнем в этой встрече. То, что произошло на площадке во время второго розыгрыша в начале партии, судя по всему, выбило нашу команду из колеи. При блокировки атаки соперника блокирующая «Сахалина» Софья Бухановская неудачно приземлилась и получила травму. Самостоятельно спортсменка покинуть площадку не смогла.

После этого неприятного момента игра у наших девушек, образно говоря, развалилась. «Динамо» вело 4:1, 10:5, 12:7. В какой-то момент показалось, что сахалинки пришли в себя, сократив счет до одного очка 12:11 и даже вышли вперед 15:16. Однако «Динамо» продолжало искать бреши в нашей обороне и находило их — 20:16. «Сахалин» демонстрирует волю к победе 22:22. И все же партия остается за динамовками 25:22 и 1:2.

Четвертый сет был определяющим в этой встрече. Выигрывают его читинки — и тогда судьба матча будет решаться на тай-брейке. Сложно остановить соперника, который сравнял счет, проигрывая 0:2.

Долгое время в партии аутсайдеры чемпионата были впереди — 12:9, 14:10, 15:12. При счете 18:15 главный тренер «Сахалина» Олег Ляпугин берет тайм-аут. Наставник островитянок нашел «волшебные» слова для своих подопечных. Они догнали беглянок 18:18, а затем остановились в шаге от виктории не только в партии, но и в матче — 20:24. Динамовки бились до последнего и смогли в очередной раз внести в игру интригу 22:24. И все же последнее слово в этот вечер было за «Сахалином» — 22:25 и 1:3 в матче.

Днем встречались «Динамо» (Приморский край) и «Амурские тигрицы». Поединок получился довольно напряженным, и счет 3:0 (25:20, 25:22, 25:19) в пользу бело-голубых не отражает тот накал борьбы, который кипел на площадке.

Начало текущего чемпионата у бело-голубых из Владивостока пошло не по тому сценарию, как его планировал тренерский состав. В первом туре «Динамо», играя на родной площадке, дважды уступило «Сахалину» со счетом 0:3 и одну игру проиграла «Амурским тигрицам» 1:3. Во втором туре в Екатеринбурге две осечки от «Уралочки-2-УрГЭУ» (Свердловская область) 2:3 и 1:3. В четвертом туре в Череповце дважды проиграли «Северянке» с одинаковым счетом 2:3. В пятом туре уступили в Муроме хозяйкам площадки 2:3.

Постепенно команда преодолела игровой кризис и стала побеждать. К поединку с «Сахалином» приморская дружина не только стояла выше островитянок в турнирной таблице, но и, самое главное, демонстрировала на площадке агрессивный атакующий волейбол, который давал положительный результат. Проведя в чемпионате 39 встреч и одержав 29 побед, бело-голубые по праву занимали четвертое место.

Дебют встречи был за «Динамо». Первые розыгрыши показали, что класс игроков из Приморья чуть выше, чем у островитянок. Довольно быстро бело-голубые повели 1:4. Хозяйки площадки не собирались быть «девочками для битья» и ответили тремя красивыми, а главное результативными атаками — 4:4. Игра пошла на встречных курсах — 5:6, 6:7, 7:8. Мощная атака и качественный прием способствовали бело-голубым набору очков, что отразилось на счете в их пользу — 7:10, 8:14, 9:16. Отличная игра на блоке, уверенный прием атак соперника – и победа в партии 16:25.

Второй сет прошел в более равной борьбе. Был момент в игре, проигрывая 7:12, островитянки смогли ликвидировать отставание и сравняли счет 14:14. Динамовки в минутном тайм-ауте смогли «услышать» своего главного тренера Станислава Саликова и вновь заиграли агрессивно. У бело-голубых получалось все: результативные атаки, надежная игра на блоке, пошли эйсы. У островитянок порой мяч просто «валился» из рук. Как не пытался наставник «Сахалина» Олег Ляпугин перенастроить игру своих подопечных, результат не был достигнут. «Динамо» забирает второй сет 20:25.

Начало третьей партии позволило сахалинским болельщикам надеяться на небольшое чудо в игре. Островитянки повели 4:1. Этот провал в игре «Динамо» длился недолго. Вначале команда сравняла счет 5:5, а затем показала, кто в этот вечер хозяин на площадке. Уверенная победа 15:25 и в матче 0:3.

В этот же день «Амурские тигрицы» были сильнее «Динамо-Забайкалки» 3:1 (25:17, 18:25, 25:15, 25:16).

Вчера в Анапе «Муром» (Владимирская область) одержал победу во встрече с одним из лидеров чемпионата «Динамо» (Анапа) 3:0 (25:17, 27:25, 25:16).

Сегодня у команд выходной. Завтра, 14 марта, «Сахалин» встречается с «Динамо-Забайкалкой». В воскресенье островная дружина попытается взять реванш у бело-голубых. Начала встреч в 18.00 в УТЦ «Восток». Специальные автобусы с болельщиками отправляются с площади Победы и от железнодорожного вокзала в 17.00.

Кстати

Наш корреспондент поинтересовался о состоянии здоровья получившей травму в игре с «Динамо-Забайкалка» блокирующей Софьи Бухановской. Руководство команды надеется, что к двенадцатому тура воспитанница сахалинского волейбола поправится и, возможно, выйдет на площадку.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.