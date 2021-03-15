В историческом парке «Россия – моя история» открыта необычная выставка «Вопреки невозможному. Нерукотворные иконы Григория Журавлева».

Экспозиция, приуроченная к 105-летию со дня смерти русского художника, представлена в виде интерактивных стендов, которые проецируют редкие документальные материалы об уникальном мастере.

Уникальность его заключается в том, что безрукий и безногий Григорий Журавлев писал иконы кистью, зажатой во рту.

В настоящее время известно около 30 работ мастера: подписные иконы, а также произведения, приписываемые ему по схожести стилистики и техники написания. Его творения можно увидеть в музеях Самарской области и других регионов России, а также в храмах и частных коллекциях. Художник работал в масляно-темперной технике и технике графического искусства. Произведения замечательны «по способу письма и личности живописца». Его творческое наследие считается уникальным явлением отечественного православного искусства рубежа ХIX – ХХ веков.

Посетители исторического парка увидят иконы святителя Николая Чудотворца, господа Вседержателя, богоматери «Нерушимая стена», богоматери «Взыскание погибших», Спаса Нерукотворного, избранных святых, благоверного князя Александра Невского и других. И на каждой иконе внизу надпись: «Писалъ зубами крестьянин Григорiй Журавлёв Самарской губернии, Бузулукского уезда, села Утевки».

Каждая икона сопровождается подробным описанием, дается история ее создания.

Отдельные разделы посвящены иконам, приписываемым Г. Журавлеву, коллективным произведениям, работам его учеников.

Г. Журавлев участвовал в строительстве и украшении храма Святой Троицы в селе Утевка.

Особое место в творческом наследии иконописца занимает «Утевская Мадонна». Специалисты считают, что источником вдохновения для Журавлева стала «Мадонна» немецкого художника Натаниэля Зихеля. Копирование сыграло ведущую роль в творческом методе Г. Журавлева.

Сейчас в Утевке создан музей Г. Н. Журавлева, работает круглогодичный туристический маршрут. Одной из основных экспозиций Нефтегорского районного детского музея является «Судьба человека» – о жизни и творчестве иконописца.

Посмотреть выставку в историческом парке «Россия – моя история» можно бесплатно до 31 марта. Она организована при поддержке министерства культуры и архивного дела Сахалинской области и фонда гуманитарных проектов.

Людмила БЕРКОВИЧ.

Справка

Григорий Николаевич Журавлев родился в 1860 году в селе Утевка Бузулукского уезда Самарской губернии (ныне Нефтегорский район Самарской области) в крестьянской семье. С рождения у него были атрофированы руки и ноги. Мальчик научился писать и рисовать, держа кисть и карандаши в зубах. Обладая каллиграфическим почерком, по просьбе соседей писал прошения в различные учреждения. Создавал иконы и картины на библейские сюжеты, портреты земляков.

В 1880 году самарский губернатор А. Свербеев был проездом в Утевке и встретился с художником-самоучкой. Был впечатлен способностями Журавлева. Иконописцу было назначено ежемесячное пособие в 6 рублей серебром.

В 1884 году художник направил икону святителя Николая Чудотворца цесаревичу Николаю Александровичу. Тот образ принял и пожаловал Журавлеву 100 рублей. Именно эта икона хранится в Государственном Эрмитаже.

Умер в 1916 году. Похоронен в ограде расписанного им храма.