Вопреки прогнозам. Когда путина и среднего уровня в радость

Улов лосося на наших островах удалось дотянуть до среднего уровня. Хотя было много препятствий.

Не ждали, не гадали

Последний день ноября станет и официальным финишем лососевой путины-2021 на Сахалине и Курилах.

Основные объемы лососевых выловили в октябре и даже раньше. Завершили сезон, как всегда, промыслом кеты.

Руководство регионального агентства по рыболовству оценило нынешнюю страду как среднюю по урожайности – поймали 56,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, а за последние несколько лет добыча предприятий в «красную» путину составляла около 60 тыс. тонн.

Но сам ход рыбалки в этом году существенно отличался от предыдущих лет.

Начать надо с того, что подходов горбуши ученые прогнозировали намного меньше — около 10 тыс. тонн. Расчеты показывали, что уровень возврата горбуши в наши водоемы должен был быть сравнительно низким. Однако реальность существенно превысила ожидания.

Рыбы в некоторые реки на юго-востоке Сахалина зашло намного больше, чем указывали в прогнозе. Превышение составляло от 120 до 250 проц.

Сам процесс заполнения нерестилищ оказался похож на качели. Планировалось, что на Сахалине добыча завершится 31 августа, на Курилах чуть позже.

Соответственно, областная комиссия по добыче анадромных видов рыб продлила путину в районе устьев этих водоемов. Лосось подходил туда в таком количестве, что ресурсы для вылова в Восточно-Сахалинской подзоне пришлось увеличить в 10 с небольшим раз! Поначалу речь шла об 1 644 тоннах, но постепенно показатель возрос до 12 602 тонн.

Аналогично был превышен и прогноз по подходам горбуши на южные Курилы и северо-запад Сахалина.

В итоге цифры разрешенного объема вылова пришлось корректировать.

Время дороже денег

Объяснение этому – необычно жаркое лето. Вода прогрелась выше нормы, рыба долго не шла к местам метания икры. Но в августе, когда жара стала спадать и вода чуть остыла, нерестилища стали весьма интенсивно заполняться.

В общем, удалось вытянуть ситуацию. Хотя в отдельные моменты она казалась безнадежной. По итогу больше всего рыбы поймали на восточном побережье Сахалина — почти 90 проц. от разрешенного объема вылова. На южных Курилах в сети попало почти 80 проц. от того количества, на которое наука дала добро. Традиционно там больше выбирают кеты – она начинает массово идти осенью.

Еще одно отличие нынешней путины – в этом году немного по-другому вводились проходные дни для лосося (то есть дни, когда его ловят и когда не ловят, а только пропускают к местам нереста), они были больше привязаны к фактическому заполнению водоемов, подчеркнул руководитель областного агентства по рыболовству Иван Радченко. Это позволило снять некоторые проблемы.

Но промысловики вместе с областной властью столкнулись с другим – медленной подготовкой научных рекомендаций. А время в путину дороже денег.

– По нашему мнению, такая ситуация связана со сложным порядком подготовки научных рекомендаций. Сначала Сахалинский филиал Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) на местах готовит материалы, потом выносит их на рассмотрение дальневосточного штаба путины, – пояснил Иван Радченко. – После рассмотрения штабом рекомендации корректируют, если нужно, и направляют в Москву в департамент анадромных рыб ВНИРО. Там этот материал рассматривается и, если нет замечаний, согласовывается. Только после этого наш сахалинский филиал в соответствии с установленным порядком направляет рекомендации в комиссию по анадромным видам рыб.

Эту проблему подняли в ходе совещания, проведенного в конце сентября 2021 года с участием руководителя федерального агентства по рыболовству Ильи Шестакова. По итогам решили, что в следующем году рекомендации будут готовиться более оперативно.

Биология, климат и пандемия

Отчего же приходилось несколько раз менять прогнозы?

Как поясняет руководство Сахалинского филиала ВНИРО, все дело в особенности биологии лососей. Их численность меняется в значительных пределах. Следовательно, ситуация, сложившаяся в путину 2021 года, укладывается в общую картину таких колебаний. В первую очередь это касается горбуши. Отсюда и весьма низкий уровень ее воспроизводства в водоемах Кунашира.

Обо всем этом шел разговор на недавно прошедшем рыбохозяйственном совете области. Там отмечали, что наши рыбопромышленники пострадали из-за ковидных ограничений. Преодолеть негативные последствия поможет развитие береговой переработки. Как отметил заместитель председателя областного правительства Антон Зайцев, власти региона, ассоциация рыбопромышленных предприятий вместе с работниками отрасли выступают за второй этап предоставления инвестиционных квот.

А именно – по минтаю и сельди под строительство рыбоперерабатывающих заводов.

– Береговая переработка позволит защитить наши рыбодобывающие предприятия от ограничений на внешнем рынке, которые сегодня сложились, – заявил Антон Зай­цев.

– Мы понимаем, что за счет этих решений, если они будут приняты, у нас в отрасль будут привлекаться дополнительные объемы инвестиций, появятся новые рабочие места, увеличатся выпуск продукции и, соответственно, все мультипликативные эффекты, которые по итогам реализации этих проектов будут возникать.

Еще одну важную задачу на перспективу обозначил доктор биологических наук, профессор СахГУ Валерий Ефанов. Он говорил о сохранении биологического разнообразия лососей, которое может исчезнуть, если не внести коррективы в существующую сейчас стратегию промысла.

Одним словом, рыбопромышленникам и ученым есть над чем работать.

Антон САМОЙЛОВ.

Справка

По сведениям Сахалино-Курильского теруправления Росрыболовства, в первых числах ноября промысловики добыли примерно 56,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей: 27,5 тыс. тонн горбуши, 27,3 тыс. тонн кеты, 1,4 тыс. тонн нерки и 379,7 тонны кижуча.

По данным статистики, на 1 ноября на островах общий вылов рыбы составил свыше 534 тыс. тонн – на 12 проц. меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Правительство области объясняет это снижением вылова минтая, причиной являются ограничения экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона из-за пандемии.