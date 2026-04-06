Вопрос на летний сезон: как совместить отдых на природе и не уничтожить запасы устриц в лагуне Буссе?

Разрешённый лов этих водных обитателей начинается 1 мая. За этими деликатесами приезжают не только островитяне. На Буссе едут и жители других регионов. В летний сезон там всегда много туристов – и организованных, и диких. Эти живописные места вносят дополнительные штрихи в портрет привлекательного острова и имеют статус особо охраняемой природной территории – природного парка. Вместе с тем возникает опасение – а не подорвут ли запасы устриц многочисленные отдыхающие? Основания к этому есть.

По данным науки, численность морских организмов за более чем 10 лет сократилась в лагуне в 10 раз. Хотя промышленный вылов запрещён, устрицы бесконтрольно вычерпывались.

В прошлом году по инициативе пограничников, на которых возложена охрана морских биоресурсов, нормы вылова этого деликатеса были снижены с 50 до 5 штук в руки за сутки.

В то же время говорить о критической ситуации для запасов устрицы, вроде бы, нет оснований. Как пояснил депутат облдумы Михаил Черевик, учёные ТИНРО-центра Владивостока по результатам недавних исследований подтвердили: исчезновение популяции устриц лагуне Буссе пока не угрожает. Удельная численность молоди может достигать аж 3 тыс. экз. на кв. метр, это говорит о сохранении высокого продукционного потенциала этих водных обитателей в акватории.

Туристы, при всей своей активности, не оказывают серьёзного влияния на банки с устрицами. Куда серьёзнее влияние последствий болезней, штормов, изменения температуры воды – устрицы любят тёплую воду. Наконец, они легко обживают пустующие места под водой. Могут уйти глубже и увеличивать свою численность там. Только наверняка это повлияет на гастротуризм – выловить деликатес будет сложнее.

Как сохранить золотую середину – разговор об этом шёл на недавнем заседании рабочей группы в областном парламенте. Выяснилось, что контролировать вылов устрицы сложно, хотя контролёров немало. Пограничники могут следить только за тем, что происходит на воде, и имеют право задержать нарушителя, только если он вышел на моторной лодке.

Как считает Михаил Черевик, согласно законодательству, следить за соблюдением нормы в 5 особей на берегу – полномочия Сахалино-Курильского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

Но руководство СКТУ ответило редакции, что надзор за сохранением водно-биологических ресурсов в границах особо охраняемых природных территорий регионального значения в функции управления не входит.

Так в чьих же полномочиях контролировать количество выловленного моллюска? И каков разрешённый размер морского обитателя?

Ещё одна проблема – как можно будет совместить гастротуризм и промышленное разведение устриц в лагуне Буссе? Им собирается заниматься петербургская компания, вложившая в этот бизнес средства. Только за право аренды водных угодий заплачено более миллиарда рублей. Пока что предприниматели приступили к разведению трепанга на отведённых плантациях лагуны. Когда займётся устрицами, то доступ к местам их обитания – банкам – закроет, это позволяет федеральное законодательство. Ограничение может быть полное, может – и частичное, возможно, за право добыть моллюска начнут взимать плату, пояснил Михаил Черевик.

Ограничения на ловлю устриц на воде никак не распространяются на отдых на суше. Но часто ведь бывает и так: под видом отдыхающих на берег приезжают браконьеры. Понятно, что вложившийся в Буссе бизнес предпримет жёсткие меры для сохранения морских обитателей. Выставит вооружённую охрану. О том, как не допустить конфликта интересов, думать надо уже сейчас.

Задача на нынешний сезон – привести места отдыха в лагуне к единому стандарту, подчеркнул председатель постоянного комитета облдумы по туризму, спорту и молодёжной политике Александр Гринберг.

– Для начала нужно избавиться от временных сооружений, которые создают удручающее впечатление. Вполне возможно разработать единый дизайн-код для них, это полномочия корсаковской администрации, – объяснил он. – В обязательном порядке должны быть обустроенные туалеты, налажен вывоз мусора. Одним словом, наша задача – сделать лагуну Буссе ещё одной визитной карточкой Сахалина.

По словам депутата, понимание есть и у местных властей, и у туроператоров, и у агентства лесного и охотничьего хозяйства, в чьём ведении находятся особо охраняемые природные территории. Все заинтересованы в том, чтобы сохранить изюминку сахалинской тур­индустрии. Чтобы ориентироваться на туриста, который уже посмотрел мир, мог сравнивать, и сравнение было в нашу пользу.

В этом году решено в договоры на аренду земельных участков на побережье лагуны Буссе в обязательном порядке вносить пункты о запрете разведения костров, о регулярном вывозе мусора и пр.

Чтобы это живописное место сохраняло привлекательность и работало как исправный механизм, в прошлом году создан единый координатор – дирекция природного парка. У неё есть полномочия по охране и поддержанию порядка на этой территории. Есть над чем работать. У турбизнеса назрел вопрос о создании памятки, где был бы чётко прописан алгоритм действий на природной территории для добросовестного бизнеса. Пока что нет нормативно-правовой базы, дающей основания взимать плату за въезд на территорию. Кроме этого, нужно определиться: кто должен платить (ориентировочный размер – 100 рублей), кто нет и пр.

Владимир ПАВЛОВ.