«Вопросы перед федеральным правительством надо ставить принципиально…» Депутат Госдумы о проблемах, которые волнуют сахалинцев и курильчан

Для депутата Госдумы от Сахалинской области Георгия Карлова главное – это общение с людьми. Нынешним летом, как обычно, он объездил практически весь Сахалин, побывал и на Курильских островах. О своих впечатлениях от поездок и встреч депутат поделился с читателями «Советского Сахалина».

– И сахалинцев, и курильчан волнуют как минимум три проблемы, которые сегодня в фокусе общественного внимания. Это рост цен, состояние медицины и дороги.

Самое актуальное для сахалинцев, конечно же, цены. На все, что угодно: на продукты питания, школьную форму, строительные материалы, бензин… За последний год цены значительно выросли. А вот зарплаты, которые должны, по идее, защищать людей от инфляции, за ценами не поспевают. Ценовой гнет испытывает на себе даже так называемый средний класс, хотя и в меньшей степени, чем та прослойка населения, для которой даже минимальный рост цен – весьма ощутим. Пенсионеры, инвалиды, многодетные, матери-одиночки иногда не могут себе позволить даже самого необходимого.

На мой взгляд, эта проблема требует от властей реальных шагов. Сейчас вот, согласно инициативе президента, наши пенсионеры получат по 10 тысяч рублей, а военные пенсионеры – по 15 тысяч. Это все хорошо, но… Считаю, государственная поддержка этих категорий граждан должна быть адресной, выражаться в конкретных цифрах. Не всем поровну, а в зависимости от положения, в котором находится человек. Попав в трудную жизненную ситуацию, он должен получить ровно столько, сколько ему необходимо, чтобы чувствовать себя защищенным. Нужно создать закон прямого действия, на основании которого исполнительная власть сможет обеспечить достойную жизнь людям, нуждающимся в государственной поддержке.

– В поддержке порой нуждаются не только пенсионеры или инвалиды, но и люди трудоспособного возраста, попавшие в непростую жизненную ситуацию.

– Что касается экономически активной части населения, то государство должно создавать условия для того, чтобы человек мог зарабатывать, это прежде всего. Люди должны быть заинтересованы в самореализации. И в бюджетных организациях, и в коммерческих структурах работники должны получать зарплату в зависимости от своего вклада в общее дело. Где-то так и происходит, а где-то все это до сих пор остается благими намерениями. Это неправильно. Именно этот интерес и заставляет двигать вперед экономику.

– Еще какие проблемы беспокоят жителей области?

– В ряде районов люди обеспокоены состоя­нием здравоохранения и качеством медицинских услуг. Наряду со многими продвинутыми решениями в строительстве новых корпусов, оснащенности больниц оборудованием, лекарственными препаратами в региональной медицине ещ¸ остаются узкие места. Некоторые медучреждения располагаются в старых зданиях, которые нуждаются в капвложениях. Например, в Александровске-Сахалинском, Ногликах. Понятно, что так быть не должно, но где взять на это средства? И этот вопрос тоже необходимо решать, причем не столько на региональном уровне, сколько на федеральном.

Во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина на Курилы ему показали замечательную поликлинику. Там созданы все условия для быстрого развертывания лечебного центра по борьбе с ковидом. Нет проблем и с вакциной: в наличии 3 вида вакцины, они бесплатны. Все это замечательно, но ведь никуда не ушли ни инсульты, ни инфаркты, ни какие-то другие заболевания. Их тоже необходимо лечить.

Надо признать, островная медицина развивается. Она значительно продвинулась вперед. Особенно заметны изменения, произошедшие за последние годы. Сахалинские врачи уже делают сложнейшие замены суставов, проводят уникальные операции на головном мозге. Соответствующее оборудование у нас есть, другое дело, что не хватает специалистов, кто мог бы на этом оборудовании работать. Сейчас их усиленно привлекают с материка. И предлагают такие финансовые и жилищные условия, которыми не могут похвастать большинство регионов.

– Все эти условия распространяются только на приезжих врачей и учителей. А вот молодые специалисты, вернувшиеся после учебы домой – на Сахалин, на острове не задерживаются.

– С этим есть проблема, согласен. В отличие от приехавших с материка, молодые специалисты-сахалинцы подобными льготами не пользуются. Им эти льготы просто не дают – всего лишь потому, что в паспорте у них стоит сахалинская прописка! Считаю это неправильным. Областной думе совместно с региональной властью следовало бы принять коллегиальное решение – поддержать сахалинскую молодежь. Необходимо обеспечивать ее льготным жильем наравне с коллегами, приехавшими с материка. Вот тогда молодежь, отучившись в других городах, будет возвращаться домой, а не искать работу в других регионах.

– Вы назвали еще одну болевую точку – дороги.

– В своих поездках я невольно обращал внимание на состояние сахалинских дорог. Так вот, на западном побережье, от Чехова до Шебунино, они имеют весьма плачевный вид. Если до Корсакова еще можем нормально доехать, то до Новиково – нельзя: не позволит дорожное полотно. Плохие дороги и есть та проблема, которая наравне с господдержкой и медициной тревожит сахалинцев.

– Но сколько денег у нас ежегодно уходило на ремонт и строительство дорог. Что же мы тогда ремонтировали и строили?

– Мы долгое время вкладывали средства в дорогу Южно-Сахалинск – Оха. Это был наш долгосрочный тренд – строительство дороги с юга на север острова. 10, а то и все 13 млрд рублей в год! Для Сахалина такие суммы – непозволительная роскошь.

Губернатору Валерию Игоревичу Лимаренко удалось убедить транспортников в целесообразности передачи трассы в федеральную собственность. И вот с апреля 2021 года трасса Южно-Сахалинск – Оха перешла на федеральное обеспечение. Отныне высвобождающиеся миллиарды мы можем направлять на строительство других дорог, которые нуждаются в ремонте. Первые деньги уже пошли на ремонт дороги Томари – Ильинское, она соединяет восточное и западное побережья. На этом, конечно же, дорожное строительство не остановится.

– А что с воздушными и морскими дорогами?

– В следующем году Сахалин наконец-то приступает к строительству новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Хомутово. Ныне действующая ВПП была построена еще в 60-е годы прошлого века и рассчитывалась под самолеты Ил-18. Сегодня и техника другая, и нагрузка на ВПП намного выше — по 20 рейсов в неделю.

Стоимость объекта составит более 20 млрд рублей, сумма громадная. Рассчитываем на партнерство региона с федеральным центром в финансировании проекта. Кроме того, к концу этого года должно завершиться строительство нового аэровокзала, который предоставит сахалинским авиапассажирам больший комфорт.

Если же говорить о морском пассажирском транспорте, то радуют предстоящие перемены на линии Холмск – Ванино. В 2023 году Сахалин получит два принципиально новых парома ледового класса, которые по грузоподъемности будут больше, чем ныне действующие «Сахалин-3» и «Сахалин-8». Сейчас за счет федерального бюджета Холмский морской торговый порт оснащается новыми причальными стенками и молами. Для линии Сахалин – Курилы построены два грузопассажирских судна – «Адмирал Невельской» и «Павел Леонов». Проблема регулярного морского сообщения решена как минимум на 20 лет.

– Все это замечательно, но… Остановит ли это отток населения с Дальнего Востока вообще и с Сахалина, в частности?

– На мой взгляд, государственной поддержки для Дальнего Востока все же недостаточно. Людям необходимо жилье, развитая инфраструктура. Субсидии и субвенции должны увеличиться не на проценты, а в разы. Для того, чтобы молодежь оставалась на Сахалине, нужны не только школы и сады, но и театры, спортивные объекты… Словом, все то, что обеспечивает молодым людям полноценную жизнь и делает ее яркой. Поэтому Госдума должна и, надеюсь, будет ставить вопрос о господдержке дальневосточников перед федеральным правительством принципиально.

– В связи с этим вопрос. В областном центре уже несколько лет пустует площадка на месте бывшего Дома офицеров. На ваш взгляд, что следует там построить?

– Только не очередной торговый центр! Мы этим себя вполне обеспечили. А вот прежняя задумка о строительстве концертного зала и филармонии, на мой взгляд, по-прежнему актуальна. Областному центру нужна творческая площадка, где могли бы выступать не только оркестры, звезды российской или даже мировой эстрады, но и проявлять себя наши сахалинские таланты. Думаю, многие одаренные дети могли бы начать отсюда путь в большое искусство.

Владимир БОЛОТОВ.