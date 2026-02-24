Воробьи на кустах. Привычных птиц-соседей становится меньше

Заповедник «Курильский» на Кунашире принял участие во Всероссийской переписи воробьев «Воробьи на кустах». Результаты этого года заставляют задуматься: привычных птиц-соседей на наших кормушках стало меньше.

Ежегодно сотрудники заповедника поддерживают традицию зимней подкормки пернатых. Для нас кормушка у административного здания – это помощь птицам в сложный зимний период и инструмент для мониторинга орнитофауны. Результаты учетов этого года оказались значительно ниже по количеству воробьев. В пиковые моменты на кормушке держалось не более 20 особей. Для сравнения: в прошлом году в это же время мы фиксировали шумные стаи численностью до 60 птиц. Повлиять на это могли различные факторы: перераспределение по острову (птицы могли найти более доступные естественные источники корма в других частях Кунашира), естественные колебания численности и абиотические факторы.

Впрочем, в маленьких стаях есть свой плюс – они не так заметны для хищников. Большая стая — это не только «много глаз», чтобы вовремя заметить врага, но и слишком заметная цель для хищных птиц.

Прошлой зимой наша кормушка стала настоящим «рестораном» не только для воробьев, но и для тех, кто на них охотится. Были зафиксированы случаи одновременной охоты на воробьиных сразу двух хищных птиц. Одним из охотников был ястреб-перепелятник, второй стремительно скрылся, не дав себя сфотографировать. Однако, учитывая регулярные визиты пустельги, можно предположить, что два вида конкурировали за право охоты на «заповедных» воробьев.

Экологи по всему миру, включая Россию, бьют тревогу: численность домового (Passer domesticus) и полевого (Passer montanus) воробьев стремительно падает. Именно эти два самых массовых вида стали объектами переписи, хотя всего на территории нашей страны обитает семь видов воробьёв. На Южных Курилах обитает два вида: полевой и рыжий (Passer rutilans, Красная книга Сахалинской области) воробьи.

Воробьи – важное звено в питании хищных птиц (ястребов, сов, пустельг и многих других). Исчезнет воробей, – пострадают и красивые, редкие хищники. Несмотря на то, что взрослые воробьи едят зерно, своих птенцов они выкармливают исключительно насекомыми, уничтожая огромное количество вредителей. Печальный опыт исчезновения этих птиц испытал Китай. Люди уничтожили миллионы воробьёв, думая, что таким образом сэкономят урожаи. Результат этого «эксперимента» – огромные издержки, голод и человеческие жизни. После этого воробьёв в Китай завозили из других стран.

Посчитать воробьёв – задача не из легких. Кажется, что их много, они повсюду, но стоит выйти на учёт, как птицы словно растворяются в ландшафте. Впрочем, такие поиски всегда вознаграждаются. Во время учётов в посёлке Горячий Пляж, высматривая воробьёв, наши сотрудники заметили других интересных лесных обитателей: большого пёстрого дятла, артистичную сойку и кроткую буроголовую гаичку. Перепись птиц – отличный повод выйти на прогулку и заново открыть для себя природу родного острова.

Как отмечают организаторы, в этом году в переписи приняли участие в полтора раза больше участников, чем в зимний сезон 2025 года. В Сахалинской области участие приняли 67 человек, ими было учтено 1375 воробьев. Сахалинская область заняла 68 место рейтинге регионов (из 87 принявших участие).

Интересно, что знакомый нам воробей – «личность многогранная». В пределах одного вида (будь то полевой или домовой воробей) существует вариабельность: генетическая, поведенческая и морфологическая. Птицы адаптируются к климату, пище и условиям жизни в разных уголках планеты.

В качестве примера предлагаем взглянуть на фотографию нашего коллеги – домового воробья на острове Шри-Ланка. А какие особенности поведения или внешних признаков, вы отмечали у воробьев вашего края?

Воробей — одна из самых «мозговитых» птиц. На 100 грамм массы тела у него приходится более 4 граммов мозга, что в процентном соотношении больше, чем у многих крупных животных. Это позволяет им проявлять находчивость. Например, они могут воровать еду прямо из тарелок на летних верандах или запоминать людей, которые их подкармливают.

Воробьи — известные задиры. Они могут вступать в шутливые (и не очень) потасовки. Также они замечены в краже строительных материалов для гнёзд у других птиц. Их непрерывное чириканье — это сложная система общения. У них есть разные сигналы для опасности с воздуха (ястреб) и с земли (кошка), а также призывы к обеду. При этом воробьи знают, что заигрывать с большой неповоротливой собакой и воровать из её тарелки относительно безопасно. Эти смелые игры — ещё один признак их высокого интеллекта. Полёт – очень затратная «статья» расхода энергии, и воробьи не могут прожить без еды больше пары дней. Те, кто не смог найти еду – погибают.

Заповедник «Курильский» призывает жителей островов не прекращать подкормку птиц до наступления устойчивого весеннего тепла. Ваша кормушка может спасти жизнь тем, кто делает наш мир живым и звонким!