Восемь минут до земли. Жители Благовещенска стали первыми зрителями фильма об авиакатастрофе в небе Приамурья в августе 1981-го

Эта документальная премьера предварила официальный показ игрового фильма «Одна» о Ларисе Савицкой, единственной пассажирке, выжившей в той трагедии (подробности в материале «Авиакатастрофа в небе Приамурья» – «Советский Сахалин», № 4 за 22.01.2021 года).

Режиссер Анастасия Сарычева сообщила первым зрителям, что «Восемь минут до земли» – часть проекта, в котором представлены также игровой фильм, основанный на реальных событиях, и тизер-трейлер (небольшой рекламный ролик к нему). Премьера картины запланирована на февраль 2022 года, после чего она выйдет на киноэкраны страны.

– 24 августа 1981 года в Бурейском районе Амурской области самолет, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск – Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск, столкнулся с бомбардировщиком. Из 37 пассажиров и членов экипажа в живых осталась только 20-летняя Лариса Савицкая. Восемь минут она падала с высоты 5 тыс. метров, получила множество травм. На третий день после трагедии ее обнаружили спасатели.

Когда съемочная группа создала игровое кино, основанное на реальных событиях, пришла мысль снять еще и документальный фильм в форме интервью с Ларисой Савицкой. В нем она рассказывает об основных моментах авиакатастрофы, о супруге, погибшем во время крушения Ан-24, а также о том, как сложилась ее жизнь после трагедии. Окончив педагогический университет, она навсегда простилась с Благовещенском и сейчас живет в Крыму.

– В проекте «Одна» Савицкая согласилась выступить в роли консультанта, – сообщила Анастасия Сарычева. – Безусловно, ей тяжело было вспоминать о трагедии 40-летней давности, но ради фильма Лариса рассказала о ней. Причем без дублей. Чтобы после этого навсегда забыть об ужасе пережитого.

По сообщению ТАСС, первыми документальный фильм «Восемь минут до земли» в Благовещенске посмотрели представители съемочной группы, журналисты, родственники пассажиров, которые погибли в той трагедии.

Людмила Николаева.

P. S. В Южно-Сахалинске, откуда с четырехчасовой задержкой из-за «Филлиса» вылетал Ан-24, сбитый ракетоносцем над Приамурьем, аналогичный показ пока не запланирован. Об этом сообщили в областном киновидеообъединении.

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