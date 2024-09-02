Восемь полос для гостей президента

Тысячу экземпляров специального выпуска «Советского Сахалина» раздадут на областном стенде в дни проведения Восточного экономического форума во Владивостоке

«Двадцать килограммов тиража отвезли во Владивосток!», – такое сообщение пришло из областного правительства редактору газеты Татьяне Вышковской на планёрке утром понедельника. Спецвыпуск «Советского Сахалина» подготовлен для Восточного экономического форума – во Владивостоке его мероприятия будут проходить с 3 по 8 сентября.

Самая авторитетная областная газета расскажет гостям ВЭФ о региональном потенциале. В спецвыпуске редакция собрала приветственное слово губернатора Валерия Лимаренко, обзорную статью о вкладе островитян в дело Великой Победы и освобождение Южного Сахалина и Курил в финале Второй мировой войны. На восьми газетных полосах размещены материалы о запуске современной клиники в центре Южно-Сахалинска, истории и дне сегодняшнем нефтегазовых проектов, связях области с Индией, сахалинском водородном полигоне, самом восточном производстве сыра маасдам – да-да, его делают на Сахалине в селе Троицком!

Кроме того: в спецномере есть информация об уникальном маяке на мысе Анива, дальневосточной авиакомпании «Аврора», несостоявшемся в 1950-х строительстве тоннеля для соединения острова с материком, развитии межрайонных перевозок на дизель-поездах «Орлан», производстве БПЛА (в перспективе они тоже полетят с помощью островного водорода). Жемчужиной номера стала статья «Чёрт в юбке – капитан от бога» о Валентине Орликовой – первом и единственном в мире капитане китобойного судна, трудившейся на Курилах.

Признаться, «Советский Сахалин» оказался единственным региональным изданием страны, которое презентовалось на международной выставке-форуме «Россия». За время работы регионального стенда на ВДНХ редакция подготовила пять уникальных номеров с самыми лучшими историями.

Форум-2024 во Владивостоке станет девятым, первый ВЭФ провели в 2015-м по инициативе главы России Владимира Путина. Безусловно, и в этом году самой ожидаемой частью пленарного заседания ВЭФ станет выступление лидера нашей страны. Он уже опубликовал приветственное слово: «Роль Азиатско-Тихоокеанского региона в международных делах возрастает, открываются возможности для кооперации, в том числе в рамках ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. Россия открыта для диалога на азиатско-тихоокеанском пространстве, настроена на взаимодействие в целях построения справедливой и демократической системы международных отношений, основанной на равноправии, свободной от диктата, силового и санкционного давления».

Судя по программе мероприятия, на деловых зав­траках, круглых столах, дискуссиях и теледебатах ВЭФ пойдут разговоры об отношениях России и стран Юго-Восточной Азии. Конгрессные мероприятия завершатся 6 сентября.

Выставочная программа форума будет работать ещё два дня и включит в себя экспозицию министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, выставку федеральных министерств и ведомств. Но самой интересной выставочной частью станет «Улица Дальнего Востока», где гостям покажут себя все регионы ДФО – Бурятия, Якутия, Забайкалье, Камчатка, Приморье, Еврейская автономия, Чукотка, Хабаровский край, Амурская, Магаданская и Сахалинская области.

Павильоны островной области на «Улице Дальнего Востока» выполнены в виде композиций из волн, парусов, рыб, моллюсков и китов. Они познакомят гостей с инвестиционными сырьевыми проектами региона, производством беспилотных летательных аппаратов, созданием порта в Поронайске и модернизацией гавани Корсакова. Гостям покажут будущий кампус СахалинТех с научно-образовательным комплексом и студенческим городком, расскажут о жилищном строительстве, курортном и медицинском потенциале области. Культурная жизнь Сахалина и Курил будет иллюстрирована двумя сотнями картин наших художников и выступлением артистов Академии эстрады Ларисы Долиной.

Сергей Макаров.