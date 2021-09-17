Восемь тысяч миль «Павла Леонова». Новый грузопассажирский паром бросил якорь в акватории Корсаковского порта

Трогательно и символично

В портовом городе Корсакове есть место, любимое многими горожанами и гостями – Приморский бульвар. Он расположен на возвышении, на склоне сопки, откуда открывается отличный вид на город и порт. 16 сентября, благо погода улыбалась островитянам, было солнечно и тепло, можно было видеть такую картину.

У одного портового причала «припарковался» только что прибывший из далекого плавания красавец паром «Павел Леонов», а от соседнего причала буксир выводил в портовую акваторию точно такого же красавца, паром «Адмирал Невельской». «Адмирал», в апреле прибывший к сахалинскому берегу, отправлялся в очередной рейс на Курилы с пассажирами и грузами. Так состоялась трогательная встреча в корсаковском торговом морском порту – словно братья-близнецы встретились после разлуки!

В порту играл духовой оркестр, блистали золотом трубы… В ниточку выстроились курсанты мореходки в парадной форме. Полюбоваться «Павлом Леоновым» прибыли важные гости, представители региональной и местной власти, общественности.

Сквозь льды и шторм

Капитан теплохода «Павел Леонов» Роман Ковляков немного рассказал о пройденном пути:

— Путь непростой, Северный морской. Судно за месяц преодолело около 8000 морских миль, если считать от выхода из Санкт-Петербурга. Для меня обыденная рабочая обстановка. Прежде уже приходилось работать на Севморпути, ходить во льдах. На подходе к проливу Лонга в Восточно-Сибирском море стали попадаться льдины, пришлось немного поманеврировать. Непогода нас «прижала» между Камчаткой и Курилами – циклон застал. Пришлось некоторое время укрываться от стихии возле Итурупа. Там, где мы остановились, высота волны достигала полутора метров, а в это время со стороны Охотского моря – 6,5 метров!

Техника оказалась на высоте, экипаж еще крепче. Одна беда — треснуло стекло в капитанской рубке. Мы так торопились, что чайку «поймали», птица на всем лету ударилась о стекло и оно все покрылось трещинами. Ну это мелочи, стекло легко и быстро заменят по гарантии, главное, чтобы механизмы были в порядке. Я принимал участие в перегоне «Адмирала Невельского» в должности старшего помощника. Тогда мы двигались южным путем, через Суэцкий канал, путь занял два месяца, а сейчас — один. Если бы непогода не застала у Курильских островов, подошли бы еще раньше… Ну и конечно, позагорать не получилось на этот раз!

Знакомое лицо

В общем столпотворении у сияющего на солнце борта парома мелькнула одна очень знакомая широкая улыбка. Ну да, так и есть, Юлия Ковалева, второй помощник капитана. Та самая Юлия, о которой «Советский Сахалин» рассказал в апрельской публикации, посвященной прибытию «Адмирала Невельского» в Корсаков. Девушка вкратце сообщила, что и на сей раз участвовала в перегоне судна из Санкт-Петербурга. Вот уж поистине – место встречи изменить нельзя! Жаль, не получилось поговорить обстоятельно: Юлия поспешила проводить на борт теплохода группу курсантов из мореходки. Будущим морякам важно знать все тонкости устройства и эксплуатации современных судов! Семь футов под килем вам, ребята!

В прошлый раз Юлия Ковалева рассказала, что в 2015 году закончила сахалинское морское училище в Холмске, а в 2019-м – ДВИМУ во Владивостоке. Решила связать свою судьбу с морем по серьезным причинам: «Я – холмчанка, мои мама и отец ходили в море, я выросла на их рассказах». А еще второй помощник капитана с очаровательной улыбкой поблагодарила судостроителей-корпусников Невского судостроительного завода. Корпус прекрасно себя показывает в самых сложных условиях и обязательно выдержит наши льды!

На капитанском мостике

Роман Ковляков вкратце рассказал главе региона о некоторых технических особенностях судна. Беседа происходила на капитанском мостике. Здесь вокруг идеальная чистота, навигационные и прочие приборы в любой момент готовы к работе.

На задней стене, на видном месте надежно закреплена небольшая икона. На ней – лик Святого, почитаемого моряками Николая Чудотворца, покровителя всех путешественников. Это та самая охранная икона, оберегающая экипаж от невзгод, которую в конце мая в торжественной обстановке передали морякам представители Невского судостроительно-судоремонтного завода, благотворительного фонда «Притяжение» и священник Санкт-Петербургской митрополии протоиерей отец Олег. Таким образом возрождается давняя морская традиция передачи иконы — покровителя на суда, введенная Петром Великим. Церемония проходила в юбилейный для российского флота 325-й год.

Между тем, судостроители заложили в техническую базу парома недюжинный резерв надежности и безопасности. Все основные системы здесь продублированы. Например, при выходе из строя гирокомпаса, навигационного устройства, действующего по принципу гироскопа, указывающего на северный географический полюс, можно воспользоваться спутниковой системой.

Судно имеет повышенный ледовый класс Arc4, что означает возможность его самостоятельного плавания в разреженных однолетних арктических льдах толщиной до 0,6 метра в зимне-весенний период и до 0,8 метра в летне-осенний.

— Словом, безопасность на высшем уровне, — сообщил капитан. – Скоростные возможности позволяют парому дойти от Корсакова до Южно-Курильска менее чем за сутки. Для экипажа созданы все условия, есть спортзал, сауна и небольшой бассейн. Комфортно и пассажирам. Одна каюта предназначена для людей с ограниченными возможностями, три – для матерей с детьми, есть и одна каюта вип-класса, рассчитанная на одного человека, остальные — на четырех человек…

К слову, о скоростях. На отдельных участках пути паром двигался со скоростью 10,3 узла. Узлами моряки измеряют скорость равномерного движения, при которой тело за один час проходит расстояние в одну морскую милю. Проще говоря, 1 узел равен примерно 1,8 километра в час, соответственно 10,3 узла равно 18,54 километра в час. Максимальная же скорость, до которой может разогнаться «Павел Леонов» — 14,2 узла, то есть без малого 26 километров в час. Моряки говорят, что это оптимальная скорость для судов такого класса.

Переживали всем министерством

Заместитель министра транспорта Сахалинской области Максим Жоголев поделился своими эмоциями:

— В министерстве конечно все переживали за этот переход. Капитан выходил на связь с отчетами каждый день. Поскольку паром перегоняло Сахалинское морское пароходство, постоянно все обсуждали и с ним, и с капитаном. Заранее «прорисовали» график, планировали, что до 20 сентября «Павел Леонов» должен успеть подойти к Корсакову, а паром, несмотря ни на что, подошел на четыре дня раньше. Если б не штормило в пути, 10-го сентября мы бы его уже встречали в Корсакове.

Небольшая пауза на старте, в Санкт-Петербурге объясняется тем, что нужно было дождаться открытия Севморпути. Навигация здесь открывается в июле. В зимнее время для определенных судов она закрыта. Судно заранее заявляется на проход, получает полярный сертификат, его проверяют на готовность. В конце концов все наши заделы сработали, паром через некоторое время приступит к работе на линии. Как это уже сделал «Адмирал Невельской».

Ветеран отрасли о паровых буксирах и морских круизах

Для ветерана отрасли, Юрия Яницкого, прибытие в Корсаков двух новых паромов – радость особая. Ведь Юрий Георгиевич, которому сейчас 86 лет, посвятил работе в Корсаковском порту без малого полвека. После окончания с отличием Батумской мореходки в 1955 году он прибыл на Сахалин и бросил якорь на островной земле на всю жизнь. В 23 года был назначен на ответственную должность замначальника южного района порта. Под его началом работало несколько сот человек, примерно треть из которых составляли бывшие фронтовики. За 49 лет Юрий Георгиевич прошел путь от слесаря до гендиректора.

Ему есть с чем сравнивать:

— Конечно, новые суда ни в какое сравнение не идут с теми, что были в прошлом. Вспоминаю, когда начинали работать, была комплексная механизация – 89 процентов труда в порту осуществлялось вручную. Помню, использовали паровые буксиры. Сейчас все иначе, и до 98 процентов труда механизировано. Радостно видеть такие перемены к лучшему.

Юрий Яницкий видит за развитием морского транспорта в области большое будущее. Одно из перспективных направлений, на его взгляд – развитие морского туризма. Морские круизы – за ними будущее, считает он.

Валерий Лимаренко, внимательно выслушавший доводы Юрия Георгиевича, вполне с ним согласился, сообщил, что планируется развивать и осваивать все новые маршруты, а сейчас радостно, что курильчане и приезжие туристы смогут добираться до Курил быстро и в комфортных условиях.

Ярослав САФОНОВ.

Наша справка

Пролив Лонга, где парому встретились льды, расположен между островом Врангеля и материковой частью России. Остров административно относится к Чукотскому автономному округу.

Расстояние между Мурманском, откуда стартовал по Севморпути «Павел Леонов» и Корсаковом по прямой составляет 5945 километров, при движении автотранспортом по автодорогам — 10633 километра. 8000 морских миль, которые преодолел паром, равны 14 816 километрам. Если мерять Сахалинами, это почти 15 длин острова.

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