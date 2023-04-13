Воскресенье обещает быть мокроснежным. Что с погодой на выходные?

Конец рабочей недели не слишком-то баловал сахалинцев весенним теплом и солнышком – фронтальные разделы обеспечили прохладу, ветер и местами осадки.

Что нас ожидает на выходных?

В региональном управлении гидрометеослужбы поделились с «Советским Сахалином» предварительным прогнозом. В субботу 15 апреля осадков не ожидается, будет возможность порадоваться солнышку. Ночью температура воздуха будет держаться в пределах 0… -2 градуса. В воскресенье же ожидается апрельский сюрприз: из Японского моря к Южным Курилам выйдет глубокий циклон. Своей северной периферией он будет оказывать влияние на юг Сахалина. Пойдет мокрый снег, усилится ветер. Температура около 0 градусов.

Самая плохая погода ожидается на восточном побережье острова. Ненастье продолжится вечером и в ночь на понедельник, а к утру погода начнет стабилизироваться. Метеорологи указывают на довольно редкую траекторию движения этого циклона, чем и объясняется его прохладный «характер» – за последние годы в середине апреля атмосферные воронки с юга пользовались этим путем от силы 4 раза.

Семен РЕЧКИН.