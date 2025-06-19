17 июня трудящиеся посёлка Широкая Падь вышли на массовый воскресник по благоустройству своего райцентра. Рабочие и служащие предприятий и учреждений начали строительство дороги от пристани до районного магазина, прорыли несколько метров кюветов, отремонтировали старую дорогу, посадили деревья.

До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 76 дней

Наши герои

Волосов Евгений Сергеевич родился в Москве, работал на заводе. Осенью 1941-го призван в армию, окончил пулемётную школу. Полк, где Евгений Волосов был командиром пулемётного расчёта, форсировал на подручных средствах Днепр, отбил у фашистов плацдарм и удерживал его до подхода основных сил.

Затем было наступление на Гомель. В бою 2 октября 1943-го Волосов был тяжело ранен. В части его посчитали погибшим, и мать получила похоронку на сына. Но он выжил, долго лечился в госпитале. Снова воевал. После второго ранения нёс службу в Смоленске, где и встретил Победу.

В августе 1945-го его часть принимала участие в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии и на Южном Сахалине.

После войны служил на Сахалине. Демобилизовавшись в 1950-м, приехал в Макаров, долгие годы трудился на целлюлозно-бумажном заводе.

Трудовая доблесть

Тракторист Иван Козлов из колхоза им. Сталина за 15 дней на тракторе «ЧТЗ» вспахал 107 гектаров земли при плане 95 гектаров.

Подсобные хозяйства области активно проводят весенний сев. Близки к выполнению планов посадки картофеля и ранних овощ­ных культур шахта Мгачи, горздрав, кирпичный завод № 8, александровская горбольница. Закончили посевные работы Александровский порт, столовая № 3, Александровский пищекомбинат.

Бригада закидного невода т. Лободенко рыбозавода «Агнево» поймала 50 центнеров корюшки. 40 центнеров корюшки в этот день сдал на завод колхоз «20 лет Октября».

В помощь матерям-колхозницам

В рыболовецких и сельскохозяйственных артелях Александровского района на период летних работ дополнительно открылись 7 сезонных яслей. Кроме того, некоторые из постоянных яслей переведены на круглосуточную работу.