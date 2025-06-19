17 июня трудящиеся посёлка Широкая Падь вышли на массовый воскресник по благоустройству своего райцентра. Рабочие и служащие предприятий и учреждений начали строительство дороги от пристани до районного магазина, прорыли несколько метров кюветов, отремонтировали старую дорогу, посадили деревья.
До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 76 дней
Наши герои
Волосов Евгений Сергеевич родился в Москве, работал на заводе. Осенью 1941-го призван в армию, окончил пулемётную школу. Полк, где Евгений Волосов был командиром пулемётного расчёта, форсировал на подручных средствах Днепр, отбил у фашистов плацдарм и удерживал его до подхода основных сил.
Затем было наступление на Гомель. В бою 2 октября 1943-го Волосов был тяжело ранен. В части его посчитали погибшим, и мать получила похоронку на сына. Но он выжил, долго лечился в госпитале. Снова воевал. После второго ранения нёс службу в Смоленске, где и встретил Победу.
В августе 1945-го его часть принимала участие в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии и на Южном Сахалине.
После войны служил на Сахалине. Демобилизовавшись в 1950-м, приехал в Макаров, долгие годы трудился на целлюлозно-бумажном заводе.
Трудовая доблесть
- Тракторист Иван Козлов из колхоза им. Сталина за 15 дней на тракторе «ЧТЗ» вспахал 107 гектаров земли при плане 95 гектаров.
- Подсобные хозяйства области активно проводят весенний сев. Близки к выполнению планов посадки картофеля и ранних овощных культур шахта Мгачи, горздрав, кирпичный завод № 8, александровская горбольница. Закончили посевные работы Александровский порт, столовая № 3, Александровский пищекомбинат.
- Бригада закидного невода т. Лободенко рыбозавода «Агнево» поймала 50 центнеров корюшки. 40 центнеров корюшки в этот день сдал на завод колхоз «20 лет Октября».
В помощь матерям-колхозницам
В рыболовецких и сельскохозяйственных артелях Александровского района на период летних работ дополнительно открылись 7 сезонных яслей. Кроме того, некоторые из постоянных яслей переведены на круглосуточную работу.