Воскресник по благоустройству

Александровское ремесленное училище № 9 готовит квалифицированные кадры для рыбной промышленности нашей области. 150 молодых мотористов, судоводителей, радистов выпускает училище в этом году. На снимке (слева направо): отличники учёбы (1-й ряд) – П. Галонин, Н. Копылченко, И. Приходько, Н. Гаранин, Ю. Мейер, (2-й ряд) – Ю. Жарких, С. Шведчиков, А. Афанасьев. Фото Т. АНТОНОВОЙ.

17 июня трудящиеся посёлка Широкая Падь вышли на массовый воскресник по благоустройству своего райцентра. Рабочие и служащие предприятий и учреждений начали строительство дороги от пристани до районного магазина, прорыли несколько метров кюветов, отремонтировали старую дорогу, посадили деревья.

До освобождения Южного Сахалина и Курильских островов от японских милитаристов оставалось 76 дней

Наши герои

Волосов Евгений Сергеевич родился в Москве, работал на заводе. Осенью 1941-го призван в армию, окончил пулемётную школу. Полк, где Евгений Волосов был командиром пулемётного расчёта, форсировал на подручных средствах Днепр, отбил у фашистов плацдарм и удерживал его до подхода основных сил.

Затем было наступление на Гомель. В бою 2 октября 1943-го Волосов был тяжело ранен. В части его посчитали погибшим, и мать получила похоронку на сына. Но он выжил, долго лечился в госпитале. Снова воевал. После второго ранения нёс службу в Смоленске, где и встретил Победу.

В августе 1945-го его часть принимала участие в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии и на Южном Сахалине.

После войны служил на Сахалине. Демобилизовавшись в 1950-м, приехал в Макаров, долгие годы трудился на целлюлозно-бумажном заводе.

Забойщик-стахановец Макарьевской шахты К. А. Тименцев, выполняющий норму на 200 %.
Фото Н. Константинова.

Трудовая доблесть

  • Тракторист Иван Козлов из колхоза им. Сталина за 15 дней на тракторе «ЧТЗ» вспахал 107 гектаров земли при плане 95 гектаров.
  • Подсобные хозяйства области активно проводят весенний сев. Близки к выполнению планов посадки картофеля и ранних овощ­ных культур шахта Мгачи, горздрав, кирпичный завод № 8, александровская горбольница. Закончили посевные работы Александровский порт, столовая № 3, Александровский пищекомбинат.
  • Бригада закидного невода т. Лободенко рыбозавода «Агнево» поймала 50 центнеров корюшки. 40 центнеров корюшки в этот день сдал на завод колхоз «20 лет Октября».

В помощь матерям-колхозницам

В рыболовецких и сельскохозяйственных артелях Александровского района на период летних работ дополнительно открылись 7 сезонных яслей. Кроме того, некоторые из постоянных яслей переведены на круглосуточную работу.

 

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