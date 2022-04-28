Воспетая газета. Музыкальный сюрприз от читателя

Сегодня мы (в порядке исключения) нарушаем традицию, предлагая читателям не очередной тематический материал проекта «Воспетые острова», а публикацию «Воспетая газета».

И у нас два повода для «отклонения от курса»: 1 мая «Советский Сахалин» вступит в свое 97-летие – это раз. Кроме того, южносахалинец Илья Константинов написал песню о нашей газете и исполнил ее с рок-группой «Тревога» – это два.

Если дни рождения (юбилеи не в счет!) стремительной чередой сменяют друг друга и в этом нет особого информационного повода для «отклонения от курса», то создание авторской песни, посвященной конкретному изданию, – случай уникальный. Манией величия мы не страдаем, но с большой долей вероятности можем заявить: если и были когда-то написаны песни о какой-то конкретной российской газете, то это большая редкость.

Для редакционного коллектива «Советского Сахалина» такой подарок стал сюрпризом. Песню послушали. Отметили, что нет в ней елейного славословия, а есть правда жизни.

Газета – бумага, а сердце имеет.

Бывало, получше тулупа согреет.

Строки, как вены – тропинки в сознание.

Надо быть вместе врагам в назидание.

А припевом стали такие строки:

Всегда ты была с нами, газета,

Кепкой была в жаркое лето,

Была самокруткой в тяжелое время…



А вот что рассказал о себе Илья Константинов:

– Я морской человек, родился на Сахалине, в Холмске. Отец был председателем рыболовецкого колхоза в селе Правда. И я окончил Дальрыбвтуз. Три года отработал трал-мастером на рыбодобывающих судах Корсаковской базы океанического рыболовства.

Когда БОР стал разваливаться, ушел в частную контору. Был начальником экспедиции, потом занялся бизнесом и… творчеством. Не знаю почему. Наверное, так сложились звезды, ведь ни на каких музыкальных инструментах не играю.

Есть у меня товарищ, бас-гитарист из владивостокской группы «Коба». К нему я ездил на концерты. Однажды в неформальной обстановке друг предложил создать группу. Я пошутил: «Давай, я буду на барабанах играть». Через неделю у меня дома появились барабаны. Конечно, невероятно в 50 лет начинать играть с профессионалами… Трудно было. Иногда я помогал группе, а иногда мешал неправильной игрой. Но все терпели…

А два года назад на Сахалине Илья Константинов собрал рок-группу из профессиональных музыкантов, назвал ее «Тревога». Стал писать тексты песен. Признается, что для этого ему нужна хорошая первая строчка и последняя тоже, тогда между ними выплетается весь текст. Иногда за час, иногда за два и больше. Песня о «Советском Сахалине» сложилась часа за три-четыре. На следующий день оставалось только подшлифовать написанное, кое-где заменить рифмы…

В творческом багаже Ильи с полсотни песенных текстов. Половина из них уже обрела мелодию, остальные ждут своего часа. 22 февраля нынешнего года у рок-группы «Тревога» вышел первый диск с девятью произведениями Константинова.

– Альбом под названием «Хамелеон» уже крутится в интернете, – сообщил автор-исполнитель. – До этого хороший отклик получила песня о подводниках «Белый парус». (Кстати, клип к ней – это коллективное творчество сотрудников «Советского Сахалина»). Нам важно найти свой стиль, узнать мнение слушателей. По просмотрам в социальных сетях поймем, куда нам двигаться. До раскрутки группы еще очень далеко. Нужно больше ездить, выступать, тогда будем узнаваемыми. Давать концерты с такими музыкантами не стыдно, они профессионалы!

В «Тревоге» шесть музыкантов: Екатерина Ткаченко (саксофон), Олег Спиридонов (бас-гитара), Александр Раевский-старший (клавиши), Александр Волков (гитара), Роман Савельев (барабаны) и сам Константинов. Они также играют классический русский рок, в котором ценят не только хорошую музыку, но и содержательные тексты.

На сцену петь свои песни Илья вышел в 54 года.

– Это чтобы все лавры не доставались стороннему вокалисту, – шутит он.

А если говорить серьезно, то выяснится: чтобы научиться петь, Илья брал уроки вокала у преподавателей. И до сих пор, когда что-нибудь не получается, консультируется у них. Говорит, час урока решает проблему.

Константинов получает удовольствие от того, что выходит на сцену. Он убежден: в творчестве никогда не поздно начинать. У него есть несколько песен, музыку к которым коллективно написала его рок-группа. Но большая часть текстов обрела мелодию дома у их автора, под аккорды гитары.

– Мои мелодии продиктованы текстами, рифмами, смысловыми ударениями на словах, – рассказал Илья. – Знакомый москвич делает аранжировки. Кстати, та, что звучит в песне про газету, тоже его работа.

На вопрос: «Что для вас Сахалин?» – Илья ответил:

– Это родители (они приехали на Сахалин в 1960-х), друзья, жена, дети. Одним словом, Родина. Мне очень нравится Владивосток (там у меня дети живут). Но здесь друзья и родители, а я оседлый человек. К тому же среди островитян больше честных, доброжелательных, отзывчивых людей. Улыбнутся так улыбнутся – от души, без фальши и напыщенности. В Таиланде на отдыхе через пару недель места себе не нахожу, домой хочется. Про родной остров есть у меня фирменная песня «Детка, это Сахалин». Иногда ею завершаем концерты.

– И все же почему рок-группу назвали «Тревога»? – последний вопрос гостю редакции.

– Была в 1930-х годах у Дальневосточной армии краснознаменная газета с таким названием. Слово «тревога» мне показалось точным и актуальным. В жизни страны и сейчас не все здорово. Надо действовать, избавляться от хамства, грязи, цинизма, лжи и лицемерия… Поэтому попсовых песен (типа «трали-вали») в нашем репертуаре нет.

Он у нас с социальным уклоном, и объяснение этому есть в поэтической строке Николая Некрасова: «Кто живет без страданий и боли, тот не любит Отчизну свою».

Людмила СТЕПАНЕЦ.