«Воспетые острова». Этот проект «Советского Сахалина» стал одним из победителей Всероссийского конкурса журналистов «Золотой гонг-2021»

В минувшую пятницу в Москве в медиацентре «Российской газеты» состоялось награждение победителей Всероссийского профессионального конкурса журналистов «Золотой гонг-2021». Это один из самых престижных конкурсов журналистского мастерства. Он проводится с 1994 года.

Организатором творческого соревнования, стартовавшего в августе и завершившегося в ноябре, выступил Альянс руководителей региональных СМИ России (АРС-ПРЕСС) при поддержке министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

В этом году конкурс стал самым многочисленным. В оргкомитет поступили 632 журналистские работы из 58 регионов России.

Редакция газеты «Советский Сахалин» вошла в число победителей. Она награждена дипломом второй степени в номинации «Акция года» за проект «Воспетые острова».

Проект «Воспетые острова» редакция посвятила 75-летнему юбилею образования региона в его нынешних границах, который Сахалинская область отметит в следующем году.

С 13 июля каждую пятницу на страницах газеты, на сайте и в социальных сетях – Фейсбук, Инстаграм, Телеграм, Одноклассники – публикуется рассказ об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Представляя победителя конкурса – редакцию газеты «Советский Сахалин» – исполнительный директор Альянса руководителей региональных СМИ Софья Дубинская дала высокую оценку проекту. «Никакой патетики, политики – просто посвящение своей малой родине и признание ей в любви. Журналисты газеты смогли задать верную тональность проекту».

Газета «Советский Сахалин» тоже готовится к юбилею. В 2025 году изданию исполнится 100 лет.

«Новая рабочая неделя началась с отличной новости – коллектив нашей старейшей и уважаемой мною газеты «Советский Сахалин» вошел в число победителей престижного федерального конкурса журналистского мастерства «Золотой гонг», – написал в Фейсбуке мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. – Редакция награждена дипломом второй степени в номинации «Акция года» за проект «Воспетые острова» – о песнях про наш любимый Сахалин.

От всей души поздравляю редакцию «Советского Сахалина»! Желаю творческому коллективу и Вам, уважаемая Татьяна Анатольевна, здоровья, ярких материалов и новых интересных проектов. Наш город вами гордится!».

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Сегодня журналисты «Советского Сахалина» принимают поздравления. Из Москвы прислал в редакцию поздравление «с заслуженными наградами» депутат Государственной Думы Георгий Карлов». Звонят коллеги и политики.

За добрые пожелания и поздравления всем огромное спасибо!

Коллектив редакции газеты

«Советский Сахалин».