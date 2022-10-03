О «Воспетых островах» узнала вся Россия. На международном форуме в Сочи редакция газеты «Советский Сахалин» получила еще одну награду

На минувшей неделе в Сочи прошел XXVI Форум современной журналистики «Вся Россия-2022». В этом году в нем участвовало более 1000 журналистов изо всех регионов России и стран зарубежья.

В образовательной программе форума вошли мастер-классы, круглые столы, встречи с экспертами в области мединдустрии, работали дискуссионные клубы, выставочные центр, фотовыставки. Журналисты обменивались опытом и встречались с известными российскими литераторами, кинематографистами, представителями судейского сообщества.

У участников форума была возможность пообсуждать вопросы, волнующие подписчиков всех изданий страны, непосредственно с руководителями «Почты России» и Минцифры РФ.

Главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская вошла в состав рабочей группы по вопросам развития региональных печатных СМИ при Минцифре России и назначена уполномоченным по четырем федеральным округам – Камчатский край, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Сахалинская область.

На церемонии закрытия форума были объявлены победители всероссийского конкурса «10 лучших газет России», проводимого Союзом журналистов России. Редакция газеты «Советский Сахалин» стала лауреатом этого престижного конкурса за проект «Воспетые острова».

Олег Романов.