Воспевали и будем воспевать! «Советский Сахалин» продолжит свою песенную юбилейную акцию и в будущем году

У всего на свете есть своя предыстория. Так вот, предыстория проекта «Воспетые острова» началась с того, что кто-то из знакомых прислал на смартфон песню с видеорядом о Сахалине и мишках, которые не хотят «флаг над островом менять».

В редакции ее с интересом прослушали и, чтобы узнать, чье это творчество, выложили клип в социальные сети.

Не прошло и дня, как откликнулась жительница Корсакова. В авторе-исполнителе она узнала подполковника запаса из Минска Николая Анисимова. В целях подготовки сюжета для военной программы российского телеканала ТНТ он приезжал на Сахалин, а заодно дал концерт для летчиков. Там-то и прозвучала его авторская песня, полюбившаяся островитянам. Позже выяснилось, что у одной из сотрудниц редакции есть даже несколько дисков с записями композиций Николая Анисимова.

В итоге мы разыскали подполковника в Белоруссии, пообщались с ним по телефону. Во время его очередной командировки на остров журналист «Советского Сахалина» побывал на концерте барда. Так наш белорусский коллега невольно вдохновил нас на проект «Воспетые острова», посвященный 75-летию Сахалинской области в ее нынешних границах. Анисимов стал одним из участников музыкальной юбилейной акции и другом газеты.

А начался проект с рассказа о знаковой для региона песне Михаила Танича и Яна Френкеля «Ну что тебе сказать про Сахалин?» в исполнении певицы Валентины Толкуновой. В 1970-е она приезжала с концертами на острова, и случилось так, что один из наших внештатных авторов Герман Бычков в то время находился на Курилах.

Ему посчастливилось и послушать, и сфотографировать певицу. Эти снимки почти полувековой давности оказались уникальными.

Старт проекта оказался удачным и заинтересовал наших читателей еще и тем, что, прочитав строки об истории создания той или иной песни, читатели могут сразу же ее прослушать, перейдя на сайт газеты по QR-коду.

Обращение редакции к читателям с предложением принять участие в проекте «Воспетые острова» вызвало поток писем и от авторов песен, и от ценителей их творчества. Количество просмотров в социальных сетях бьет все рекорды…

Расширилась география нашей юбилейной акции. В пятничных номерах газеты с 13 июля по 30 декабря мы опубликовали 26 песенных историй об авторах-исполнителях из Москвы, Минска, Санкт-Петербурга, Самары, г. Шахты, Южно-Сахалинска, Корсакова, Южно-Курильска и даже Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США).

Представляя редакции свои работы, авторы в электронных письмах признавались в любви к островной земле, к своей малой родине, сообщали, что с ней связаны детство и юность, лучшие годы жизни, личностное становление.

Больше всего весточек пришло от мужчин. Среди них оказались военные, пенсионеры, молодые люди, барды… И вот что ценно: они не боялись быть сентиментальными, искренними и даже восторженными. Все сходились в одном – Сахалин и Курилы нельзя не любить! А земляки, в силу разных обстоятельств уехавшие в другие города и веси, признавались, что до сих пор испытывают ностальгию и сохраняют интерес к событиям на островах. И в этом мы видим проявление отнюдь не показушного патриотизма.

Примечательно, что гостями проекта пожелали стать композиторы и исполнители Игорь Николаев, Ярослав Сумишевский и Игорь Слуцкий. Сначала мы и знать не знали, что Слуцкий наш земляк, уроженец Александровска-Сахалинского. Даже авторство некоторых его хитов приписывали Михаилу Кругу (к примеру, песню «Приходите в мой дом, мои двери открыты» на стихи Вадима Цыганова).

Наверное, мы бы еще долго остались в неведении, если бы рыбопромышленник Анатолий Осадчий не прислал в копилку нашего проекта только что написанную и исполненную Игорем Слуцким песню «Итуруп, Кунашир, Шикотан». Мы нашли композитора в Москве. Интервью с автором более 300 песен было опубликовано под рубрикой «В гостиной «Советского Сахалина» (¹ 84 за 23 ноября). Но и в рамках проекта читателей газеты в новом году ждет знакомство с песней «Итуруп, Кунашир, Шикотан».

Игорь Слуцкий искренне заинтересовался юбилейной акцией газеты. Есть планы завершить проект грандиозным гала-концертом в областном центре по случаю 140-летия Южно-Сахалинска летом следующего года. Композитор намерен принять в нем участие.

Хочется особо отметить активность музыканта Юрия Мусаленко из Южно-Сахалинска. Он не только стал участником «Воспетых островов», но и тепло рассказал о творчестве своих друзей, пишущих песни на эту тему. Есть у него на примете еще не один автор-исполнитель.

Наш земляк из Питера Вячеслав Кондрашов не поэт и не композитор, но в островную землю влюблен не меньше. И занимается тем, что снимает отличные видеосюжеты для клипов о Сахалине и Курилах. Мы с ним тоже познакомились благодаря «Воспетым островам» и не можем не отметить как участника проекта. Как, впрочем, и супружескую пару Елену Грекову и Александра Честнова. Они сделали новый ролик к песне «Сахалин» Алексея Баяндина. К тому же мы знакомили читателей с бардовским звучанием этой композиции, а Георгий Зобов предложил джазовую аранжировку.

Читатели газеты тоже увлеклись поиском авторов песен, звучавших в 1950 – 1980-е.

Они ходят в библиотеки, ведут интернет-раскопки, радуются, когда по одной памятной строке удается найти полный текст забытой песни или фамилии поэтов и композиторов. В самом деле, у нас получилось интересное и познавательное коллективное занятие.

За полгода редакция получила много добрых откликов и новых заявок, поэтому проект продолжится и в будущем году. Присоединяйтесь! Будет замечательно, если в юбилейный для региона год мы сообща соберем о нем большую коллекцию песен и профессиональных, и самодеятельных авторов. А потом услышим их на гала-концерте в живом исполнении!

Людмила Степанец.